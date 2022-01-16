https://ria.ru/20220116/valyuta-1768039014.html
Что ждет доллар и евро в январе
Эксперт предположила поведение доллара и евро в январе - РИА Новости, 16.01.2022
Что ждет доллар и евро в январе
Курс евро в январе покажет высокую волатильность, а позиции доллара останутся достаточно уязвимыми, рассказала агентству “Прайм” заведующая кафедрой... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T02:17
2022-01-16T02:17
2022-01-16T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
евро
сша
всемирный банк
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 16 янв. – РИА Новости. Курс евро в январе покажет высокую волатильность, а позиции доллара останутся достаточно уязвимыми, рассказала агентству “Прайм” заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.По ее мнению, в конце месяца есть высокая вероятность укрепления рубля к евро до отметки 83,5 – 84 рубля за евро. Основная причина для ослабления евро – замедление экономики ЕС из-за снижения деловой активности и проблем с логистикой.Доллар также остается в довольно уязвимом положении, считает эксперт. К концу января его курс к рублю может опуститься до 74 рублей за доллар. На это указывает перерасчет Всемирным банком прогноза роста ВВП США в сторону его понижения.“Ухудшается ситуация и на американском фондовом рынке – отрицательную динамику демонстрируют промышленный индекс Dow Jones, индекс S&P 500, а также индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ”, — заключила Комарова.
https://ria.ru/20220115/evro-1767944289.html
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экономика, доллар, евро, сша, всемирный банк, рэу имени г. в. плеханова, s&p 500, nasdaq, dow jones
Эксперт предположила поведение доллара и евро в январе
Экономист Комарова спрогнозировала высокую волатильность доллара и евро в январе