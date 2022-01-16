https://ria.ru/20220116/ukraina-1768125597.html
"Не невинная овечка": немцы назвали Украину источником проблем в Европе
Немцы возложили на Украину ответственность за напряженность в Европе - РИА Новости, 16.01.2022
"Не невинная овечка": немцы назвали Украину источником проблем в Европе
Читатели издания Die Zeit раскритиковали открытое письмо письме 73 немецких экспертов с требованием изменить политику в отношении России из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T21:28
2022-01-16T21:28
2022-01-16T21:28
в мире
украина
сша
германия
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели издания Die Zeit раскритиковали открытое письмо письме 73 немецких экспертов с требованием изменить политику в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.Комментаторы не согласились с позицией авторов обращения и указали на реальный источник напряженности в Европе.Пользователь Peanut Buster Parfait напомнил о тиражируемых в западной прессе сообщениях о "ста тысячах российских военных на границе с Украиной"."Однако никто не жалуется на Канаду, которая не только большую часть своей армии, но и своего населения разместила у границы США, в то время как у Америки в этой зоне нет ни людей, ни военных частей. То есть, и там в скором времени произойдет вторжение?" — написал он.Klaurot обратил внимание на первый "газовый" кризис между Россией и Украиной."Украина —не невинная овечка", — заявил комментатор.Bromfiets указал на то, что Германия вела себя пассивно и во время других внешнеполитических кризисов, например, после начала войны в Ираке в 2003 году. Einfacher Bürger написал, что подписавшие обращение эксперты понятия не имеют, о чем говорят."Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым "экспертам" приходить к совершенно неверным оценкам ситуации?" — поинтересовался он.Читатель обратил внимание, что авторы письма выступили с неопределенными требованиями и ничего конкретного не предложили."Если вы спросите конкретно, что именно должна делать Германия, вы услышите еще больше риторики вроде "Показать четкую грань"", — добавил он.С его оценкой согласился skobar. Комментатор назвал подписантов "диванными специалистами"."Ненавистнические высказывания против России становятся все громче и истеричнее. Куда это должно привести?" — спросил еще один читатель."Господи, спаси от таких специалистов. У нас было достаточно таких за последние 120 лет", — добавил Friedrich Brinkmann.В последние месяцы западные политики и СМИ утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211206/ideya-1762424723.html
https://ria.ru/20220114/ssha-1767899024.html
https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html
украина
сша
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5531fab3c4ed3207ece8557c058c3761.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, германия, нато, россия
Немцы возложили на Украину ответственность за напряженность в Европе
Читатели немецкой газеты Die Zeit назвали Украину инициатором напряженности в Европе
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости.
Читатели издания Die Zeit
раскритиковали открытое письмо письме 73 немецких экспертов с требованием изменить политику в отношении России из-за ситуации вокруг Украины
.
Комментаторы не согласились с позицией авторов обращения и указали на реальный источник напряженности в Европе
.
Пользователь Peanut Buster Parfait напомнил о тиражируемых в западной прессе сообщениях о "ста тысячах российских военных на границе с Украиной".
"Однако никто не жалуется на Канаду, которая не только большую часть своей армии, но и своего населения разместила у границы США, в то время как у Америки
в этой зоне нет ни людей, ни военных частей. То есть, и там в скором времени произойдет вторжение?" — написал он.
Klaurot обратил внимание на первый "газовый" кризис между Россией
и Украиной.
"Украина —не невинная овечка", — заявил комментатор.
Bromfiets указал на то, что Германия
вела себя пассивно и во время других внешнеполитических кризисов, например, после начала войны в Ираке
в 2003 году. Einfacher Bürger написал, что подписавшие обращение эксперты понятия не имеют, о чем говорят.
"Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым "экспертам" приходить к совершенно неверным оценкам ситуации?" — поинтересовался он.
Читатель обратил внимание, что авторы письма выступили с неопределенными требованиями и ничего конкретного не предложили.
"Если вы спросите конкретно, что именно должна делать Германия, вы услышите еще больше риторики вроде "Показать четкую грань"", — добавил он.
С его оценкой согласился skobar. Комментатор назвал подписантов "диванными специалистами".
"Ненавистнические высказывания против России становятся все громче и истеричнее. Куда это должно привести?" — спросил еще один читатель.
"Господи, спаси от таких специалистов. У нас было достаточно таких за последние 120 лет", — добавил Friedrich Brinkmann.
В последние месяцы западные политики и СМИ утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков
, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО
в приграничных регионах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>