https://ria.ru/20220116/ukraina-1768125597.html

"Не невинная овечка": немцы назвали Украину источником проблем в Европе

Немцы возложили на Украину ответственность за напряженность в Европе - РИА Новости, 16.01.2022

"Не невинная овечка": немцы назвали Украину источником проблем в Европе

Читатели издания Die Zeit раскритиковали открытое письмо письме 73 немецких экспертов с требованием изменить политику в отношении России из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T21:28

2022-01-16T21:28

2022-01-16T21:28

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украина

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели издания Die Zeit раскритиковали открытое письмо письме 73 немецких экспертов с требованием изменить политику в отношении России из-за ситуации вокруг Украины.Комментаторы не согласились с позицией авторов обращения и указали на реальный источник напряженности в Европе.Пользователь Peanut Buster Parfait напомнил о тиражируемых в западной прессе сообщениях о "ста тысячах российских военных на границе с Украиной"."Однако никто не жалуется на Канаду, которая не только большую часть своей армии, но и своего населения разместила у границы США, в то время как у Америки в этой зоне нет ни людей, ни военных частей. То есть, и там в скором времени произойдет вторжение?" — написал он.Klaurot обратил внимание на первый "газовый" кризис между Россией и Украиной."Украина —не невинная овечка", — заявил комментатор.Bromfiets указал на то, что Германия вела себя пассивно и во время других внешнеполитических кризисов, например, после начала войны в Ираке в 2003 году. Einfacher Bürger написал, что подписавшие обращение эксперты понятия не имеют, о чем говорят."Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым "экспертам" приходить к совершенно неверным оценкам ситуации?" — поинтересовался он.Читатель обратил внимание, что авторы письма выступили с неопределенными требованиями и ничего конкретного не предложили."Если вы спросите конкретно, что именно должна делать Германия, вы услышите еще больше риторики вроде "Показать четкую грань"", — добавил он.С его оценкой согласился skobar. Комментатор назвал подписантов "диванными специалистами"."Ненавистнические высказывания против России становятся все громче и истеричнее. Куда это должно привести?" — спросил еще один читатель."Господи, спаси от таких специалистов. У нас было достаточно таких за последние 120 лет", — добавил Friedrich Brinkmann.В последние месяцы западные политики и СМИ утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211206/ideya-1762424723.html

https://ria.ru/20220114/ssha-1767899024.html

https://ria.ru/20211229/nemtsy-1765986170.html

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в мире, украина, сша, германия, нато, россия