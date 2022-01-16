18:30 16.01.2022 (обновлено: 18:53 16.01.2022)
Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Российские войска на границе с Украиной - это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", - сказал Песков в интервью CNN.
Песков подчеркнул, что РФ вынуждена реагировать и "принимать меры предосторожности". "Поэтому наши военные на нашей территории там", - сказал он.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.