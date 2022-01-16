https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114977.html

Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной, заявил Песков

Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 16.01.2022

Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной, заявил Песков

Российские войска на границе с Украиной - это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T18:30

2022-01-16T18:30

2022-01-16T18:53

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Российские войска на границе с Украиной - это реакция на созданное в регионе напряжение, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Российские войска находятся на территории РФ рядом с украинской границей, и мы считаем необходимым оставить их там перед лицом очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы, созданной различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО к границам", - сказал Песков в интервью CNN.Песков подчеркнул, что РФ вынуждена реагировать и "принимать меры предосторожности". "Поэтому наши военные на нашей территории там", - сказал он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768090355.html

https://ria.ru/20220116/bayden-1768106764.html

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в мире, украина, дмитрий песков, россия, киев, нато