18:21 16.01.2022 (обновлено: 20:47 16.01.2022)
Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на Украину, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков заявил, что отношения России и НАТО достигли черты из-за Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Москва больше не может мириться с вторжением НАТО на Украину, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.
"Мы наблюдаем постепенное вторжение НАТО на территорию Украины со своей инфраструктурой, своими инструкторами, запасами оборонительного и наступательного вооружения, обучением украинских военных и тому подобного", — пояснил он.
По его словам, такое развитие событий подвело отношения Москвы и альянса к "красной черте". Пресс-секретарь добавил, что эту ситуацию российская сторона "не может больше терпеть".
"И это было главной причиной, по которой президент Путин сказал: "Ребята, для нас это реальная угроза". И это реальная угроза стабильности и безопасности в Европе и европейской архитектуре безопасности", — сказал Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе, на недружелюбную атмосферу, "созданную различными учениями НАТО, истребителями и шпионскими самолетами НАТО, продвижением инфраструктуры НАТО" к рубежам страны.
"НАТО в нашем понимании — это организация, которая создана для конфронтации, не защиты. И НАТО не голубь мира, стабильности и процветания. И это оружие конфронтации продвигалось с каждым днем ближе и ближе к нашим границам", — указал Песков.
Пресс-секретарь отметил, что Москва никому не грозит военной операцией, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса.
Говоря о прошедших консультациях, Песков указал, что российская сторона настаивает на получении прямого ответа на предложения по гарантиям безопасности. Напряженность вокруг Украины сейчас слишком высока, а это "чрезвычайно опасно для нашего континента", пояснил он.
14 января, 13:50Лавров заявил, что предложения по безопасности — не меню
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
В таком ключе украинской вопрос поднимался в том числе на серии консультаций с США и НАТО, которые прошли на этой неделе. Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества альянса с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Как подчеркивал Лавров, Москва настаивает на том, чтобы гарантии непродвижения альянса на восток были зафиксированы юридически, и ждет от Вашингтона внятного ответа на российские предложения.