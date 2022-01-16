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Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана
Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана - РИА Новости, 16.01.2022
Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана
Национальная гвардия Украины задержала вблизи линии разграничения в Донбассе двух граждан Азербайджана, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T16:33
2022-01-16T16:33
2022-01-16T16:33
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Национальная гвардия Украины задержала вблизи линии разграничения в Донбассе двух граждан Азербайджана, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД страны."На наблюдательном посту в Луганской области, в километре от линии разграничения, бойцы НГУ задержали двух граждан Азербайджана. После проведения проверки нацгвардейцы обнаружили, что срок пребывания одного из них истек 10 января, другой – находился на территории Украины безосновательно. Также было обнаружено, что мужчины ранее отбывали наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении на сайте МВД.Отмечается, что на данный момент задержанные переданы сотрудникам Государственной пограничной службы Украины для установления обстоятельств правонарушения.
https://ria.ru/20211124/ukraina-1760635087.html
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в мире, украина, азербайджан, луганская область
Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана
Нацгвардия Украины задержала на посту в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана