https://ria.ru/20220116/ukraina-1768105617.html

Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана

Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана - РИА Новости, 16.01.2022

Нацгвардия Украины задержала в Донбассе двух нелегалов из Азербайджана

Национальная гвардия Украины задержала вблизи линии разграничения в Донбассе двух граждан Азербайджана, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T16:33

2022-01-16T16:33

2022-01-16T16:33

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луганская область

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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Национальная гвардия Украины задержала вблизи линии разграничения в Донбассе двух граждан Азербайджана, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД страны."На наблюдательном посту в Луганской области, в километре от линии разграничения, бойцы НГУ задержали двух граждан Азербайджана. После проведения проверки нацгвардейцы обнаружили, что срок пребывания одного из них истек 10 января, другой – находился на территории Украины безосновательно. Также было обнаружено, что мужчины ранее отбывали наказание в виде лишения свободы", - говорится в сообщении на сайте МВД.Отмечается, что на данный момент задержанные переданы сотрудникам Государственной пограничной службы Украины для установления обстоятельств правонарушения.

https://ria.ru/20211124/ukraina-1760635087.html

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азербайджан

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в мире, украина, азербайджан, луганская область