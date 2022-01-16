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В Киеве заявили о тесном контакте с НАТО
В Киеве заявили о тесном контакте с НАТО - РИА Новости, 16.01.2022
В Киеве заявили о тесном контакте с НАТО
Депутат Верховной рады Украины, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что страна приближается к НАТО и таких тесных... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:04
2022-01-16T15:04
в мире
украина
киев
андерс фог расмуссен
нато
верховная рада украины
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что страна приближается к НАТО и таких тесных контактов с альянсом не было уже очень давно."Те заявления, которые мы слышим от руководителей НАТО, свидетельствуют о том, что Украина приближается к НАТО и такого тесного контакта не было уже очень давно. И это то, чего не ожидает Путин", - заявил Вениславский в подкасте "Черная лампа", который опубликован на сайте Anchor.fm.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, нато, верховная рада украины
15:04 16.01.2022
 
В Киеве заявили о тесном контакте с НАТО

Депутат Рады Вениславский заявил, что таких тесных контактов с НАТО не было давно

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что страна приближается к НАТО и таких тесных контактов с альянсом не было уже очень давно.
"Те заявления, которые мы слышим от руководителей НАТО, свидетельствуют о том, что Украина приближается к НАТО и такого тесного контакта не было уже очень давно. И это то, чего не ожидает Путин", - заявил Вениславский в подкасте "Черная лампа", который опубликован на сайте Anchor.fm.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию страны, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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