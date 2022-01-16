https://ria.ru/20220116/ukraina-1768097730.html

Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба

Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба - РИА Новости, 16.01.2022

Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба

Украина вместе с партнерами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:41

2022-01-16T14:41

2022-01-16T16:29

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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Украина вместе с партнерами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.По словам министра, пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса "болезненных экономических санкций", а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали "кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания", считает Кулеба. "Решительность Запада была очевидной", - добавил дипломат.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Кроме того Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://ria.ru/20220115/ukraina-1767995806.html

https://ria.ru/20220115/ukraina-1768032549.html

сша

женева (город)

россия

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в мире, сша, женева (город), совет россия-нато, обсе, дмитрий кулеба, россия