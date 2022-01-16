14:41 16.01.2022 (обновлено: 16:29 16.01.2022)
Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев реализует "пакет мер сдерживания" России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Украина вместе с партнерами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.
По словам министра, пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса "болезненных экономических санкций", а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали "кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания", считает Кулеба. "Решительность Запада была очевидной", - добавил дипломат.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Кроме того Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.