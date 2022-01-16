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Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба
Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба - РИА Новости, 16.01.2022
Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба
Украина вместе с партнерами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T14:41
2022-01-16T16:29
в мире
сша
женева (город)
совет россия-нато
обсе
дмитрий кулеба
россия
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Украина вместе с партнерами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба."Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.По словам министра, пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса "болезненных экономических санкций", а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали "кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания", считает Кулеба. "Решительность Запада была очевидной", - добавил дипломат.В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Кроме того Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20220115/ukraina-1767995806.html
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в мире, сша, женева (город), совет россия-нато, обсе, дмитрий кулеба, россия
14:41 16.01.2022 (обновлено: 16:29 16.01.2022)
 
Украина реализует "пакет мер сдерживания" России, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев реализует "пакет мер сдерживания" России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Украина вместе с партнерами и союзниками реализует "пакет мер сдерживания" России, который предусматривает дипломатические усилия, экономические санкции и углубленное оборонное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы удвоили наши усилия по мобилизации международной поддержки Украины. Среди прочего, мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами для реализации комплексного пакета мер сдерживания", - заявил Кулеба в интервью немецкому изданию Bild.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 15:29
Экс-депутат Рады заявил, что США скоро передадут Украину России
По словам министра, пакет состоит из трех уровней: активная дипломатия деэскалации, разработка комплекса "болезненных экономических санкций", а также углубление оборонного сотрудничества с Украиной. Переговоры с Россией, прошедшие на этой неделе, стали "кульминацией нашей общей дипломатии сдерживания", считает Кулеба. "Решительность Запада была очевидной", - добавил дипломат.
В начале недели прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности - 9-10 января вопрос обсуждался в Женеве на встречах с США, 12 января - в ходе заседания Совета Россия-НАТО, 13 января - на площадке ОБСЕ.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в эскалации, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а войска перемещает в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Кроме того Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 22:32
Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
 
В миреСШАЖенева (город)Совет Россия-НАТООБСЕДмитрий КулебаРоссия
 
 
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