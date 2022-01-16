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На Украине разочаровались нежеланием Берлина поставлять оружие
На Украине разочаровались нежеланием Берлина поставлять оружие - РИА Новости, 16.01.2022
На Украине разочаровались нежеланием Берлина поставлять оружие
Украинцы разочарованы тем, что Берлин не намерен передавать стране оружие для обороны, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник агентству dpa. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T14:39
2022-01-16T14:39
в мире
украина
германия
андрей мельник
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БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Украинцы разочарованы тем, что Берлин не намерен передавать стране оружие для обороны, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник агентству dpa.По словам посла, Украина понимает, что в коалиционном договоре нового правительства предусмотрены ограничения на поставки оружия в зоны кризиса. "Но этот политический документ - не Библия. И сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы, серьезнейшей с 1945 года", - сказал Мельник."Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел (Анналену) Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием", - добавил дипломат.Ранее Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорт и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений.Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман, комментируя его слова, заявила, что правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220116/ukraina-1768000640.html
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в мире, украина, германия, андрей мельник
14:39 16.01.2022
 
На Украине разочаровались нежеланием Берлина поставлять оружие

Дипломат Мельник: украинцы разочарованы нежеланием Германии поставлять оружие

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 янв - РИА Новости. Украинцы разочарованы тем, что Берлин не намерен передавать стране оружие для обороны, заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник агентству dpa.
"Люди на Украине крайне разочарованы. Теперь наступил момент истины, когда понятно, кто настоящий друг", - заявил дипломат.
По словам посла, Украина понимает, что в коалиционном договоре нового правительства предусмотрены ограничения на поставки оружия в зоны кризиса. "Но этот политический документ - не Библия. И сейчас мир стоит перед большой опасностью масштабной войны посреди Европы, серьезнейшей с 1945 года", - сказал Мельник.
"Мы призываем правительство Германии и лично министра иностранных дел (Анналену) Бербок помочь Украине необходимым оборонительным оружием", - добавил дипломат.
Люди с флагом Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
08:00
Холодильник с телевизором схлестнулись в смертельной схватке
Ранее Мельник в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал Берлин отказаться от существующей политике по оборонному экспорт и поставить оборонное вооружение Украине, пригрозив в противном случае последствиями для двусторонних отношений.
Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиана Хоффман, комментируя его слова, заявила, что правительство ФРГ по-прежнему считает, что конфликт на Украине может быть решен только политическими средствами. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе добавила, что "независимо от ограничительной политики в отношении экспорта вооружения в целом" Берлин поддерживает Украину "многочисленными способами, в том числе в военной сфере", включая строительство военных госпиталей, подготовку медицинских аппаратов и военно-санитарных материалов.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
09:54
На Украине раскрыли способ вернуть Донбасс
 
В миреУкраинаГерманияАндрей Мельник
 
 
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