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https://ria.ru/20220116/ukraina-1768069147.html
Американцам припомнили бомбежку Японии после голословных обвинений в адрес России
Британцы припомнили США Хиросиму и Нагасаки после обвинений в адрес России - РИА Новости, 16.01.2022
Американцам припомнили бомбежку Японии после голословных обвинений в адрес России
Читатели британской газеты Financial Times прокомментировали заявления Вашингтона о том, что Россия планирует "тайные операции" для "вторжения" на Украину. Как... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T11:58
2022-01-16T19:13
в мире
украина
сша
москва
нато
министерство обороны сша
дженнифер псаки
джон кирби
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times прокомментировали заявления Вашингтона о том, что Россия планирует "тайные операции" для "вторжения" на Украину. Как отметили пользователи, США в который раз обвиняют другие страны в том, что сами же охотно делают."Все это глобальная политика и весьма странные разговоры. Где-то около двух недель назад Россия упомянула, что Соединенные Штаты планируют провести операцию под чужими флагами на востоке Украины. Но западная пресса не стала об этом сообщать. То есть все это лишь игра. Лучшее, что могут сделать США, — уйти из Европы и сконцентрироваться на решении собственных проблем", — отметил How about this."Кого это заботит? Это не будет иметь никаких материальных последствий за пределами крошечного региона в Богом забытом месте. Как только "Северный поток — 2" запустят, Украина вообще утратит свое значение", — считает OrdinaryPerson."За всю историю человечества было сброшено всего две атомные бомбы. Помните, кто их сбросил?" — написал The Skaz Loop."Только Западу позволено создавать ложные предлоги для вторжения. "Тот, кто контролирует прессу, контролирует мнения общественности". Соединенные Штаты и Соединенное Королевство — главные преступники минувшего тысячелетия", — выразил мнение Izy."Соединенные Штаты любят обвинять других в проведении операций под чужими флагами. Их собственная история полна примеров того, как они сами их проводили. Инцидент в Тонкинском заливе помните?" — отметил BlueSky."Видите ли, в Соединенных Штатах дела идут настолько плохо, что им нужен кто-то, кого можно обвинить и с кем можно начать войну", — подытожили читатели.Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия ищет "предлог для вторжения на Украину". По его словам, у ведомства "есть информация" о том, что Москва "разместила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом". Как утверждает Кирби, это якобы будет выглядеть "как нападение на оперативников или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения".Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также выступила с обвинениями в адрес России, заявив, что "вторжение" на Украину может начаться в середине января-февраля.В Москве подобные претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220116/ukraina-1768061635.html
https://ria.ru/20220115/ukraina-1768032549.html
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в мире, украина, сша, москва, нато, министерство обороны сша, дженнифер псаки, джон кирби, северный поток — 2, ситуация на украине, россия
11:58 16.01.2022 (обновлено: 19:13 16.01.2022)
 
Британцы припомнили США Хиросиму и Нагасаки после обвинений в адрес России

Читатели FT припомнили США бомбардировку Японии после обвинений в адрес России

© AP Photo / AnonymousХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Anonymous
Хиросима после американской атомной бомбардировки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Читатели британской газеты Financial Times прокомментировали заявления Вашингтона о том, что Россия планирует "тайные операции" для "вторжения" на Украину. Как отметили пользователи, США в который раз обвиняют другие страны в том, что сами же охотно делают.
"Все это глобальная политика и весьма странные разговоры. Где-то около двух недель назад Россия упомянула, что Соединенные Штаты планируют провести операцию под чужими флагами на востоке Украины. Но западная пресса не стала об этом сообщать. То есть все это лишь игра. Лучшее, что могут сделать США, — уйти из Европы и сконцентрироваться на решении собственных проблем", — отметил How about this.
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"Кого это заботит? Это не будет иметь никаких материальных последствий за пределами крошечного региона в Богом забытом месте. Как только "Северный поток — 2" запустят, Украина вообще утратит свое значение", — считает OrdinaryPerson.
"За всю историю человечества было сброшено всего две атомные бомбы. Помните, кто их сбросил?" — написал The Skaz Loop.
"Только Западу позволено создавать ложные предлоги для вторжения. "Тот, кто контролирует прессу, контролирует мнения общественности". Соединенные Штаты и Соединенное Королевство — главные преступники минувшего тысячелетия", — выразил мнение Izy.
"Соединенные Штаты любят обвинять других в проведении операций под чужими флагами. Их собственная история полна примеров того, как они сами их проводили. Инцидент в Тонкинском заливе помните?" — отметил BlueSky.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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Генерал СБУ заявил, что Россия не собирается нападать на Украину
"Видите ли, в Соединенных Штатах дела идут настолько плохо, что им нужен кто-то, кого можно обвинить и с кем можно начать войну", — подытожили читатели.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия ищет "предлог для вторжения на Украину". По его словам, у ведомства "есть информация" о том, что Москва "разместила группу оперативников для проведения операции под чужим флагом". Как утверждает Кирби, это якобы будет выглядеть "как нападение на оперативников или на русскоговорящих людей на Украине в качестве оправдания для вторжения".
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также выступила с обвинениями в адрес России, заявив, что "вторжение" на Украину может начаться в середине января-февраля.
В Москве подобные претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд в Москве. Май 2016 года - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 20:52Авторы
Нуланд: США подготовили 18 сценариев на случай "вторжения РФ" на Украину
 
В миреУкраинаСШАМоскваНАТОМинистерство обороны СШАДженнифер ПсакиДжон КирбиСеверный поток — 2Ситуация на УкраинеРоссия
 
 
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