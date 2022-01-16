https://ria.ru/20220116/ukraina-1768061635.html
Раскрыт хитрый план Украины по возвращению Донбасса
На Украине раскрыли способ вернуть Донбасс - РИА Новости, 16.01.2022
Раскрыт хитрый план Украины по возвращению Донбасса
Киев мог бы сделать больший акцент на выполнении Минских соглашений и вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в НАТО. Об этом в эфире ютьюб-канала... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:54
2022-01-16T09:54
2022-01-16T15:56
в мире
украина
киев
сша
нато
донбасс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_a37973f56021be77b0d0bea745743861.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев мог бы сделать больший акцент на выполнении Минских соглашений и вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в НАТО. Об этом в эфире ютьюб-канала Politwera заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.По его словам, такой вариант не первый год обсуждается на экспертном уровне. Речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО на определенный период времени."Например, на время реинтеграции Донбасса (ввести) мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет", — объяснил политолог.Джангиров отметил, что Донбасс получил бы такие полномочия благодаря "особым условиям" реинтеграции, и это сделало бы выполнение Минских соглашений "процессом с отягчающими". Тем не менее подобное развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам, подытожил эксперт.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Украина направила в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе.
https://ria.ru/20220112/donbass-1767484790.html
https://ria.ru/20220114/donbass-1767872688.html
украина
киев
сша
донбасс
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/09/1762967389_196:0:1772:1182_1920x0_80_0_0_7fe8f6a15dc7f63aa255ad2307e1384b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, сша, нато, донбасс, россия
09:54 16.01.2022 (обновлено: 15:56 16.01.2022)
На Украине раскрыли способ вернуть Донбасс
Эксперт Джангиров: Украина могла бы вернуть Донбасс, введя мораторий на вступление в НАТО