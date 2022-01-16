https://ria.ru/20220116/ukraina-1768061635.html

Раскрыт хитрый план Украины по возвращению Донбасса

На Украине раскрыли способ вернуть Донбасс - РИА Новости, 16.01.2022

Раскрыт хитрый план Украины по возвращению Донбасса

Киев мог бы сделать больший акцент на выполнении Минских соглашений и вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в НАТО. Об этом в эфире ютьюб-канала... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T09:54

2022-01-16T09:54

2022-01-16T15:56

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Киев мог бы сделать больший акцент на выполнении Минских соглашений и вернуть Донбасс путем уступок в вопросе вступления в НАТО. Об этом в эфире ютьюб-канала Politwera заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.По его словам, такой вариант не первый год обсуждается на экспертном уровне. Речь идет об отказе Украины от вступления в НАТО на определенный период времени."Например, на время реинтеграции Донбасса (ввести) мораторий на вступление Украины в НАТО. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет", — объяснил политолог.Джангиров отметил, что Донбасс получил бы такие полномочия благодаря "особым условиям" реинтеграции, и это сделало бы выполнение Минских соглашений "процессом с отягчающими". Тем не менее подобное развитие событий маловероятно по внутриполитическим причинам, подытожил эксперт.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Россия неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД отмечали, что Украина направила в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в регионе.

https://ria.ru/20220112/donbass-1767484790.html

https://ria.ru/20220114/donbass-1767872688.html

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киев

сша

донбасс

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в мире, украина, киев, сша, нато, донбасс, россия