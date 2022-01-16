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Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ пожаловался на угрозы жизни

Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ пожаловался на угрозы жизни - РИА Новости, 16.01.2022

Сбежавший в Британию экс-сотрудник КГБ пожаловался на угрозы жизни

Британская полиция проводит расследование в связи с полученным перебежчиком КГБ Борисом Карпичковым письмом с угрозой, после контакта с которым он якобы... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T16:37

2022-01-16T16:37

2022-01-16T16:37

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ЛОНДОН, 16 янв - РИА Новости. Британская полиция проводит расследование в связи с полученным перебежчиком КГБ Борисом Карпичковым письмом с угрозой, после контакта с которым он якобы заболел, сообщает газета Mirror.Как утверждает издание, до распада СССР Карпичков работал на КГБ и занимался разведывательными операциями за границей, после 1991 года его перевели в ФСБ, где он работал в контрразведке, а в 1990-е годы его послали в Латвию в качестве двойного агента. В 1998 году Карпичков переехал в Великобританию, Латвия долгое время требовала его экстрадиции, последний запрос датирован 2018 годом - по обвинениям в мошенничестве, фальсификации документов и владении оружием. Однако суд в Британии отклонил это требование в 2020 году, поскольку, по мнению судьи, жизни перебежчика могла грозить опасность.По словам Карпичкова газете, он получил семь сообщений с угрозами с тех пор, как британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) передало в 2019 году латвийским властям его личные данные."Последняя (угроза), в связи с которой полиция проводит расследование, пришла по почте 2 января, в ней говорилось: "Таким предателям, как ты, нет места на земле. Смерть уже в пути", - утверждается в сообщении газеты.Согласно словам Карпичкова, это сообщение было запечатано в конверт из пузырчатой пленки. Вскоре после того, как он открыл конверт, перебежчик заболел, у него проявились напоминающие грипп симптомы.По информации издания, одно из писем, адресованных Карпичкову, было подписано псевдонимом, который тот якобы использовал, когда работал на Россию в Латвии.Газета также приводит выдержку из юридического документа за подписью судьи Ванессы Барайтсер, рассматривавшей дело об экстрадиции в Латвию в 2020 году. "Есть доказательства, которые подтверждают утверждения Карпичкова о том, что у него опасные враги в России, которые хотели бы, чтобы он замолчал", - указывала судья, которая известна также тем, что рассматривала дело об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа.

https://ria.ru/20220116/velikobritaniya-1768098573.html

https://ria.ru/20220104/provokatsii-1766529041.html

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