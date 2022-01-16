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В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана в Тонге
В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана в Тонге - РИА Новости, 16.01.2022
В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана в Тонге
Власти Чили распорядились закрыть пляжи во многих регионах страны из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга, сообщает... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T02:50
2022-01-16T02:50
2022-01-16T13:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 янв - РИА Новости. Власти Чили распорядились закрыть пляжи во многих регионах страны из-за угрозы цунами после извержения вулкана Хунга-Хаапай в государстве Тонга, сообщает Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.Ранее об угрозе цунами были предупреждены и другие тихоокеанские государства."Объявленный режим предосторожности - это превентивная мера, людей просят покинуть пляжи, бухты и прибрежную зону отдыха", - отмечает управление по ЧС.Подчеркивается, что ожидается "небольшое цунами".Ранее в субботу местный новостной портал Matangi Tonga сообщил об извержении вулкана Хунга-Хаапай в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга. Власти предупредили об угрозе цунами. Угроза цунами была объявлена также в Американском Самоа, где более сотни семей эвакуированы из деревень на южной стороне острова Савайи из-за больших волн.
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02:50 16.01.2022 (обновлено: 13:17 16.01.2022)
В Чили закрыли пляжи из-за угрозы цунами после извержения вулкана в Тонге
В Чили объявили угрозу цунами из-за извержения вулкана у берегов Королевства Тонга