"Таинственный убийца" из России, который привел в ужас врага

01:14 16.01.2022 (обновлено: 12:51 16.01.2022)
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Sohu: российский МиГ-31 является "таинственным убийцей", наводящим на врага ужас
Как отмечает автор материала, разработчик истребителя, конструкторское бюро имени Микояна, было одним из ведущих авиастроительных предприятий СССР и произвело большое количество всемирно известных самолетов. По его мнению, МиГ-31 и еще одна модель - МиГ-29 — являются самыми известными боевыми машинами этого КБ.
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"Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ", - пишет он.
Россия, обладая самой большой территорией в мире, также нуждается в тяжелых перехватчиках для патрулирования своих обширных границ, так как большинству обычных истребителей, которые стоят у нее на вооружении, не хватает дальности и скорости для перехвата.
По словам автора, МиГ-31 в настоящее время является одним из наиболее широко используемых истребителей в российской армии. При этом Россия разрабатывает сверхзвуковой истребитель-перехватчик для замены МиГ-31, также известный как МиГ-41 или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).
Отмечается, что МиГ-31 способен не только эффективно выполнять свои обычные задачи, но и может использовать новое вооружение, яркий пример чему — модификация для несения гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Как пишет обозреватель Sohu, МиГ-31 имеет свои уникальные характеристики, благодаря чему все еще является "таинственным убийцей", поднятие которого в воздух "наводит на врага ужас".
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