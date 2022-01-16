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"Таинственный убийца" из России, который привел в ужас врага
В Китае рассказали о "таинственном убийце" из России - РИА Новости, 16.01.2022
"Таинственный убийца" из России, который привел в ужас врага
Истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями, пишет обозреватель китайского портала Sohu. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T01:14
2022-01-16T12:51
в мире
ссср
китай
миг-31
миг-29
миг-41
россия
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями, пишет обозреватель китайского портала Sohu.Как отмечает автор материала, разработчик истребителя, конструкторское бюро имени Микояна, было одним из ведущих авиастроительных предприятий СССР и произвело большое количество всемирно известных самолетов. По его мнению, МиГ-31 и еще одна модель - МиГ-29 — являются самыми известными боевыми машинами этого КБ."Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ", - пишет он.Россия, обладая самой большой территорией в мире, также нуждается в тяжелых перехватчиках для патрулирования своих обширных границ, так как большинству обычных истребителей, которые стоят у нее на вооружении, не хватает дальности и скорости для перехвата.По словам автора, МиГ-31 в настоящее время является одним из наиболее широко используемых истребителей в российской армии. При этом Россия разрабатывает сверхзвуковой истребитель-перехватчик для замены МиГ-31, также известный как МиГ-41 или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).Отмечается, что МиГ-31 способен не только эффективно выполнять свои обычные задачи, но и может использовать новое вооружение, яркий пример чему — модификация для несения гиперзвуковой ракеты "Кинжал".Как пишет обозреватель Sohu, МиГ-31 имеет свои уникальные характеристики, благодаря чему все еще является "таинственным убийцей", поднятие которого в воздух "наводит на врага ужас".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211203/ubiytsa-1761987117.html
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в мире, ссср, китай, миг-31, миг-29, миг-41, россия
01:14 16.01.2022 (обновлено: 12:51 16.01.2022)
 
В Китае рассказали о "таинственном убийце" из России

Sohu: российский МиГ-31 является "таинственным убийцей", наводящим на врага ужас

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в фотобанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями, пишет обозреватель китайского портала Sohu.
Как отмечает автор материала, разработчик истребителя, конструкторское бюро имени Микояна, было одним из ведущих авиастроительных предприятий СССР и произвело большое количество всемирно известных самолетов. По его мнению, МиГ-31 и еще одна модель - МиГ-29 — являются самыми известными боевыми машинами этого КБ.
Ракета Р-37 класса воздух-воздух большой дальности - РИА Новости, 1920, 03.12.2021
3 декабря 2021, 12:16
В США нашли "российского убийцу американских бомбардировщиков"
"Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ", - пишет он.
Россия, обладая самой большой территорией в мире, также нуждается в тяжелых перехватчиках для патрулирования своих обширных границ, так как большинству обычных истребителей, которые стоят у нее на вооружении, не хватает дальности и скорости для перехвата.
По словам автора, МиГ-31 в настоящее время является одним из наиболее широко используемых истребителей в российской армии. При этом Россия разрабатывает сверхзвуковой истребитель-перехватчик для замены МиГ-31, также известный как МиГ-41 или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).
Отмечается, что МиГ-31 способен не только эффективно выполнять свои обычные задачи, но и может использовать новое вооружение, яркий пример чему — модификация для несения гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Как пишет обозреватель Sohu, МиГ-31 имеет свои уникальные характеристики, благодаря чему все еще является "таинственным убийцей", поднятие которого в воздух "наводит на врага ужас".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
3 декабря 2021, 10:14
В США назвали главное оружие для противостояния с Россией
 
В миреСССРКитайМиГ-31МиГ-29МиГ-41Россия
 
 
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