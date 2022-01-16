В Перу два человека погибли из-за волн цунами
В Перу два человека погибли из-за волн цунами после извержения вулкана в Тонге
© AP Photo / Agencia Meteorológica de JapónСпутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге
© AP Photo / Agencia Meteorológica de Japón
Спутниковый снимок извержения вулкана Хунга-Хаапай в Тонге. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга, сообщает национальная полиция.
Вулкан Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга, спровоцировав волну цунами. В частности, метеорологи в Японии объявляли об угрозе цунами высотой до трех метров. Не менее чем 230 тысячам японцев было предписано эвакуироваться, по крайней мере 10 судов были опрокинуты или затонули. Эвакуация проходила и на тихоокеанских островах, так, в Американском Самоа более сотни семей были эвакуированы из деревень на острове Савайи из-за больших волн. Штаты на западном побережье США также предупреждали о возможности цунами.
WATCH: Tsunami waves hit coastline of Peru, damages reported pic.twitter.com/rYF88nCaCT— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 15, 2022
"Мы сожалеем о смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полиции Сан-Мартина на пляже Найламп, когда волны были аномальными. Кроме того, информируем о том, что данный пляж был признан непригодным для купания", - говорится в сообщении перуанской полиции в сети микроблогов Twitter.
По данным радио RPP, утонули две женщины в регионе Ламбаеке.