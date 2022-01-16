https://ria.ru/20220116/tsunami-1768068741.html

В Перу два человека погибли из-за волн цунами

В Перу два человека погибли из-за волн цунами - РИА Новости, 16.01.2022

В Перу два человека погибли из-за волн цунами

Два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга, сообщает национальная... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T11:47

2022-01-16T11:47

2022-01-16T11:47

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Два человека погибли в Перу из-за волн цунами на тихоокеанском побережье страны после извержения подводного вулкана у островов Тонга, сообщает национальная полиция.Вулкан Хунга-Хаапай начал извергаться в островном южно-тихоокеанском государстве Тонга, спровоцировав волну цунами. В частности, метеорологи в Японии объявляли об угрозе цунами высотой до трех метров. Не менее чем 230 тысячам японцев было предписано эвакуироваться, по крайней мере 10 судов были опрокинуты или затонули. Эвакуация проходила и на тихоокеанских островах, так, в Американском Самоа более сотни семей были эвакуированы из деревень на острове Савайи из-за больших волн. Штаты на западном побережье США также предупреждали о возможности цунами."Мы сожалеем о смерти двух человек, которые были найдены мертвыми сотрудниками полиции Сан-Мартина на пляже Найламп, когда волны были аномальными. Кроме того, информируем о том, что данный пляж был признан непригодным для купания", - говорится в сообщении перуанской полиции в сети микроблогов Twitter.По данным радио RPP, утонули две женщины в регионе Ламбаеке.

https://ria.ru/20220116/ugroza-1768047239.html

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в мире, сша, тонга, япония, перу