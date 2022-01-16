https://ria.ru/20220116/tsisterna-1768078676.html

В Новосибирске загорелась цистерна с бензином

В Новосибирске загорелась цистерна с бензином - РИА Новости, 16.01.2022

В Новосибирске загорелась цистерна с бензином

Цистерна с бензином загорелась в Новосибирске, пожар по повышенному номеру сложности локализован на площади в 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:08

2022-01-16T14:08

2022-01-16T14:23

происшествия

новосибирская область

октябрьский район

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Цистерна с бензином загорелась в Новосибирске, пожар по повышенному номеру сложности локализован на площади в 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, в 16.49 (12.49 мск) поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне."Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания. Оценив обстановку на месте, специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной емкости... Спустя 38 минут огнеборцы объявили о локализации огня", - говорится в сообщении.По предварительным данным, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На месте создан штаб пожаротушения. По уточненным данным ГУМЧС, цистерна находилась в гараже. Данные о пострадавших не поступали.

https://ria.ru/20220113/novosibirsk-1767622458.html

https://ria.ru/20211214/gaiti-1763666430.html

новосибирская область

октябрьский район

новосибирск

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происшествия, новосибирская область, октябрьский район, новосибирск