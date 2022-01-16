https://ria.ru/20220116/tsisterna-1768078676.html
В Новосибирске загорелась цистерна с бензином
В Новосибирске загорелась цистерна с бензином - РИА Новости, 16.01.2022
В Новосибирске загорелась цистерна с бензином
Цистерна с бензином загорелась в Новосибирске, пожар по повышенному номеру сложности локализован на площади в 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T14:08
2022-01-16T14:08
2022-01-16T14:23
происшествия
новосибирская область
октябрьский район
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768106735_0:279:3146:2048_1920x0_80_0_0_fd63a01c6785c59f816bba8e548d7012.jpg
НОВОСИБИРСК, 16 янв – РИА Новости. Цистерна с бензином загорелась в Новосибирске, пожар по повышенному номеру сложности локализован на площади в 200 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.По данным ведомства, в 16.49 (12.49 мск) поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне."Существовала угроза распространения огня на ближайшие здания. Оценив обстановку на месте, специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной емкости... Спустя 38 минут огнеборцы объявили о локализации огня", - говорится в сообщении.По предварительным данным, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На месте создан штаб пожаротушения. По уточненным данным ГУМЧС, цистерна находилась в гараже. Данные о пострадавших не поступали.
https://ria.ru/20220113/novosibirsk-1767622458.html
https://ria.ru/20211214/gaiti-1763666430.html
новосибирская область
октябрьский район
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768106735_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_bda8616987de9e84ad9f2dfc8014d1f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, октябрьский район, новосибирск
14:08 16.01.2022 (обновлено: 14:23 16.01.2022)
В Новосибирске загорелась цистерна с бензином
В Новосибирске загорелась цистерна с бензином, пожар локализован на 200 квадратных метрах