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СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование - РИА Новости, 16.01.2022
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование
Захвативший заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас, удерживает четверых человек и требует освобождения женщины, осужденной за покушение на убийство... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T00:47
2022-01-16T00:47
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Захвативший заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас, удерживает четверых человек и требует освобождения женщины, осужденной за покушение на убийство американского солдата, речь, вероятно, идет о его сестре, сообщает ABC News.Пока речь идет только об одном подозреваемом, указывает телеканал. По тем же данным, захвативший заложников заявляет, что является братом осужденной за терроризм Аафии Саддики. "Власти пока не подтвердили его личность", - говорится в сообщении.Подозреваемый требует освобождения сестры, уточняет телеканал. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой"* и была осуждена на 86 лет за нападение и покушение на убийство американского солдата, а сейчас содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрт в Техасе.В контакт с мужчиной, как сообщается, вступил переговорщик ФБР. Ситуацию с захватом заложников отслеживает Белый дом.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша
00:47 16.01.2022
 
СМИ: захвативший заложников в синагоге в Техасе выдвинул требование

ABC News: захвативший заложников в синагоге в Техасе требует встречи с осужденной сестрой

© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAANПолиция в штате Техас, США
Полиция в штате Техас, США - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция в штате Техас, США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Захвативший заложников в синагоге в Колливилле, штат Техас, удерживает четверых человек и требует освобождения женщины, осужденной за покушение на убийство американского солдата, речь, вероятно, идет о его сестре, сообщает ABC News.
"Вооруженный подозреваемый заявляет, что у него есть бомбы в неизвестных местах. Он удерживает раввина и трех других заложников", - сообщает телеканал со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Пока речь идет только об одном подозреваемом, указывает телеканал. По тем же данным, захвативший заложников заявляет, что является братом осужденной за терроризм Аафии Саддики. "Власти пока не подтвердили его личность", - говорится в сообщении.
Подозреваемый требует освобождения сестры, уточняет телеканал. Она подозревалась в связях с "Аль-Каидой"* и была осуждена на 86 лет за нападение и покушение на убийство американского солдата, а сейчас содержится в заключении на базе ВВС недалеко от Форт-Уэрт в Техасе.
В контакт с мужчиной, как сообщается, вступил переговорщик ФБР. Ситуацию с захватом заложников отслеживает Белый дом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полицейский США в штате Техас - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
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