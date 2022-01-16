Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220116/swift-1768110996.html
"Атомная бомба": соратник Меркель высказался об отключении России от SWIFT
Соратник Меркель назвал отключение России от SWIFT атомной бомбой для рынка - РИА Новости, 16.01.2022
"Атомная бомба": соратник Меркель высказался об отключении России от SWIFT
Назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в комментарии агентству DPA назвал возможное ограничение доступа... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T17:43
2022-01-16T22:00
экономика
в мире
сша
германия
нато
христианско-демократический союз германии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_206424e56af66007b167cd98e04619e4.jpg
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в комментарии агентству DPA назвал возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT "атомной бомбой" для мирового рынка."Ставить под сомнение SWIFT — это может иметь эффект атомной бомбы для рынков капитала, а также товаров и услуг", — сказал политик и призвал "не трогать" систему.Мерц предупредил, что в случае отключения России от SWIFT спад ощутят все экономики, включая немецкую."Мы нанесем себе значительный вред как сильной экспортной державе", — подчеркнул он.Политик добавил, что пострадает не только товарооборот между Россией и Европой, но и вся мировая торговля.Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220114/udar-1767765583.html
https://ria.ru/20220113/germaniya-1767590619.html
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602329569_138:93:1080:800_1920x0_80_0_0_61ac0c189ed79a31ae511e8a5bc8319d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, в мире, сша, германия, нато, христианско-демократический союз германии, россия
17:43 16.01.2022 (обновлено: 22:00 16.01.2022)
 
Соратник Меркель назвал отключение России от SWIFT атомной бомбой для рынка

Лидер партии ХДС Мерц сравнил отключение России от SWIFT с атомной бомбой для рынка

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в комментарии агентству DPA назвал возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT "атомной бомбой" для мирового рынка.
"Ставить под сомнение SWIFT — это может иметь эффект атомной бомбы для рынков капитала, а также товаров и услуг", — сказал политик и призвал "не трогать" систему.
Мерц предупредил, что в случае отключения России от SWIFT спад ощутят все экономики, включая немецкую.
"Мы нанесем себе значительный вред как сильной экспортной державе", — подчеркнул он.
Логотип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 01:58
В Германии объяснили, как отключение России от SWIFT ударит по Западу
Политик добавил, что пострадает не только товарооборот между Россией и Европой, но и вся мировая торговля.
Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".
В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.
Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 04:44
"Скатились": Spectator рассказал, как ФРГ впала в зависимость от России
 
ЭкономикаВ миреСШАГерманияНАТОХристианско-демократический союз ГерманииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05В Харьковской области предложили разместить базу НАТО
01:04"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
Лента новостейМолния
В Харьковской области предложили разместить базу НАТО"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностяхВзявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"