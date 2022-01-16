https://ria.ru/20220116/swift-1768110996.html

"Атомная бомба": соратник Меркель высказался об отключении России от SWIFT

Соратник Меркель назвал отключение России от SWIFT атомной бомбой для рынка - РИА Новости, 16.01.2022

"Атомная бомба": соратник Меркель высказался об отключении России от SWIFT

Назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в комментарии агентству DPA назвал возможное ограничение доступа... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T17:43

2022-01-16T17:43

2022-01-16T22:00

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Назначенный председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц в комментарии агентству DPA назвал возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT "атомной бомбой" для мирового рынка."Ставить под сомнение SWIFT — это может иметь эффект атомной бомбы для рынков капитала, а также товаров и услуг", — сказал политик и призвал "не трогать" систему.Мерц предупредил, что в случае отключения России от SWIFT спад ощутят все экономики, включая немецкую."Мы нанесем себе значительный вред как сильной экспортной державе", — подчеркнул он.Политик добавил, что пострадает не только товарооборот между Россией и Европой, но и вся мировая торговля.Ранее американские сенаторы от правящей Демократической партии представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт между Москвой и Киевом. Об этом говорили вице-президент Камала Харрис, госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.

https://ria.ru/20220114/udar-1767765583.html

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экономика, в мире, сша, германия, нато, христианско-демократический союз германии, россия