https://ria.ru/20220116/ssha-1768077460.html

Многие страны жалеют об обращении к США за помощью, считает Володин

Многие страны жалеют об обращении к США за помощью, считает Володин - РИА Новости, 16.01.2022

Многие страны жалеют об обращении к США за помощью, считает Володин

Обращения стран за помощью к США могут привести к потере государственности, экономики и другим проблемам, многие государства, вероятно, сегодня жалеют об этом,... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T13:53

2022-01-16T13:53

2022-01-16T14:14

сша

ирак

ливия

вячеслав володин

нато

госдума рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 янв - РИА Новости. Обращения стран за помощью к США могут привести к потере государственности, экономики и другим проблемам, многие государства, вероятно, сегодня жалеют об этом, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" на канале "Россия 1".Вашингтон ранее выражал сомнения в легитимности запроса властей Казахстана о вводе миротворческого контингента ОДКБ. Володин, говоря об этих оценках, отметил, что США должны задать вопрос себе, почему другие государства не обращаются за помощью к ним."А что же касается заявлений Соединенных Штатов Америки и других стран - они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и, вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну", - заявил Володин.Как отметил политик, сегодня, вероятно, "жалеют многие, кто себя связал с США, в результате потерял и страну, экономику, и одни проблемы пришли". "Насколько процветающей была Ливия, не было никаких внутренних проблем в Ираке. А то, что происходит на Украине? Вот вам, пожалуйста, обращение, там сегодня и советники, там сегодня и находятся представители НАТО, и все это к добру не приведет", - сказал он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. В операции приняли участие военные из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Им доверили охрану стратегически важных объектов. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/tramp-1768071839.html

https://ria.ru/20220115/vbros-1767951471.html

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сша, ирак, ливия, вячеслав володин, нато, госдума рф