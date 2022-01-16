https://ria.ru/20220116/skorost-1768040683.html
Оптимальная скорость езды на автомобиле
Автоэксперт назвал оптимальную для машины скорость езды - РИА Новости, 16.01.2022
Оптимальная скорость езды на автомобиле
У большинства легковых машин есть общий оптимальный режим эксплуатации. Как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T04:09
2022-01-16T04:09
2022-01-16T04:09
авто
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. У большинства легковых машин есть общий оптимальный режим эксплуатации. Как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше, рассказал в интервью радио Sputnik автоэксперт, шеф-редактор телеканала "Драйв" Илья Межибовский.Продлить срок службы транспортного средства поможет, в частности, езда в определенном скоростном режиме, если, конечно, у автовладельца есть такая возможность, отметил он.Современные автомобили рассчитаны на самые разные режимы эксплуатации, но, допустим, городские пробки – это не самое большое "удовольствие" для них, добавил эксперт.Впрочем, учитывая невозможность постоянно ездить с комфортной для машины скоростью, достаточно придерживаться инструкции по ее эксплуатации, считает он. Кроме того, рекомендуется не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля. Причем ключевое значение для того, чтобы предотвратить преждевременный износ деталей, имеет своевременная смена моторного масла."Автомобиль может испытывать серьезные нагрузки, поэтому единственное, что важно знать, – это то, что автомобиль надо вовремя обслуживать. Самое главное – это хорошее моторное масло. Его надо менять по регламенту вашего автомобиля или даже чаще, чем советует производитель. Тогда у вас с машиной все будет нормально", – посоветовал Илья Межибовский в интервью радио Sputnik.
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авто
Автоэксперт назвал оптимальную для машины скорость езды
Автоэксперт Межибовский назвал оптимальным режимом езды 80 километров в час по трассе
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
У большинства легковых машин есть общий оптимальный режим эксплуатации. Как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше, рассказал в интервью радио Sputnik
автоэксперт, шеф-редактор телеканала "Драйв" Илья Межибовский.
Продлить срок службы транспортного средства поможет, в частности, езда в определенном скоростном режиме, если, конечно, у автовладельца есть такая возможность, отметил он.
"Оптимальный режим использования машины – это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей – возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики", – объяснил Межибовский.
Современные автомобили рассчитаны на самые разные режимы эксплуатации, но, допустим, городские пробки – это не самое большое "удовольствие" для них, добавил эксперт.
Впрочем, учитывая невозможность постоянно ездить с комфортной для машины скоростью, достаточно придерживаться инструкции по ее эксплуатации, считает он. Кроме того, рекомендуется не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля. Причем ключевое значение для того, чтобы предотвратить преждевременный износ деталей, имеет своевременная смена моторного масла.
"Автомобиль может испытывать серьезные нагрузки, поэтому единственное, что важно знать, – это то, что автомобиль надо вовремя обслуживать. Самое главное – это хорошее моторное масло. Его надо менять по регламенту вашего автомобиля или даже чаще, чем советует производитель. Тогда у вас с машиной все будет нормально", – посоветовал Илья Межибовский в интервью радио Sputnik.