https://ria.ru/20220116/skorost-1768040683.html

Оптимальная скорость езды на автомобиле

Автоэксперт назвал оптимальную для машины скорость езды - РИА Новости, 16.01.2022

Оптимальная скорость езды на автомобиле

У большинства легковых машин есть общий оптимальный режим эксплуатации. Как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T04:09

2022-01-16T04:09

2022-01-16T04:09

авто

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. У большинства легковых машин есть общий оптимальный режим эксплуатации. Как ездить, чтобы автомобиль прослужил дольше, рассказал в интервью радио Sputnik автоэксперт, шеф-редактор телеканала "Драйв" Илья Межибовский.Продлить срок службы транспортного средства поможет, в частности, езда в определенном скоростном режиме, если, конечно, у автовладельца есть такая возможность, отметил он.Современные автомобили рассчитаны на самые разные режимы эксплуатации, но, допустим, городские пробки – это не самое большое "удовольствие" для них, добавил эксперт.Впрочем, учитывая невозможность постоянно ездить с комфортной для машины скоростью, достаточно придерживаться инструкции по ее эксплуатации, считает он. Кроме того, рекомендуется не забывать о регулярном техническом обслуживании автомобиля. Причем ключевое значение для того, чтобы предотвратить преждевременный износ деталей, имеет своевременная смена моторного масла."Автомобиль может испытывать серьезные нагрузки, поэтому единственное, что важно знать, – это то, что автомобиль надо вовремя обслуживать. Самое главное – это хорошее моторное масло. Его надо менять по регламенту вашего автомобиля или даже чаще, чем советует производитель. Тогда у вас с машиной все будет нормально", – посоветовал Илья Межибовский в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220110/perestroenie-1767089047.html

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