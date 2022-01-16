https://ria.ru/20220116/sinyaki-1768040179.html

Почему при коронавирусе появляются синяки

Врач-гематолог объяснил появление синяков у больных COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022

Почему при коронавирусе появляются синяки

В определенных случаях у пациентов с коронавирусной инфекцией могут образовываться гематомы. О чем сигнализирует их появление, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T02:08

2022-01-16T02:08

2022-01-16T02:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

павел трахтман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766166254_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_d78997717083cd12fbf2fdd3a36655a1.jpg

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В определенных случаях у пациентов с коронавирусной инфекцией могут образовываться гематомы. О чем сигнализирует их появление, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог Павел Трахтман.COVID-19 нередко поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости крови. Чтобы не допустить образования тромбов, многим пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией, врачи назначают антикоагулянты, отметил врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман.Эффект антикоагулянтной терапии, то есть приема разжижающих кровь препаратов, в некоторых случаях может оказаться чрезмерным и спровоцировать появление гематом или синяков на теле пациента, отметил Трахтман. При появлении такого симптома человеку следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы тот скорректировал свои назначения."Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения. Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией", – пояснил врач-гематолог.Синяки, появление которых нельзя объяснить ударом или травмой, обычно указывают на нарушения в системе кровообращения, не обязательно связанные с COVID-19, продолжил он. Оставлять их без внимания нельзя в любом случае."Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных. Поэтому, если гематомы на коже появились без связи с какой-либо травмой, если человек не ударялся, никаких внешних воздействий не было, то это повод быстро обратиться к специалисту", – заключил Павел Трахтман в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767984367.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, павел трахтман