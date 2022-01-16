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Почему при коронавирусе появляются синяки
Врач-гематолог объяснил появление синяков у больных COVID-19 - РИА Новости, 16.01.2022
Почему при коронавирусе появляются синяки
В определенных случаях у пациентов с коронавирусной инфекцией могут образовываться гематомы. О чем сигнализирует их появление, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T02:08
2022-01-16T02:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
павел трахтман
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В определенных случаях у пациентов с коронавирусной инфекцией могут образовываться гематомы. О чем сигнализирует их появление, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог Павел Трахтман.COVID-19 нередко поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости крови. Чтобы не допустить образования тромбов, многим пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией, врачи назначают антикоагулянты, отметил врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман.Эффект антикоагулянтной терапии, то есть приема разжижающих кровь препаратов, в некоторых случаях может оказаться чрезмерным и спровоцировать появление гематом или синяков на теле пациента, отметил Трахтман. При появлении такого симптома человеку следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы тот скорректировал свои назначения."Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения. Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией", – пояснил врач-гематолог.Синяки, появление которых нельзя объяснить ударом или травмой, обычно указывают на нарушения в системе кровообращения, не обязательно связанные с COVID-19, продолжил он. Оставлять их без внимания нельзя в любом случае."Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных. Поэтому, если гематомы на коже появились без связи с какой-либо травмой, если человек не ударялся, никаких внешних воздействий не было, то это повод быстро обратиться к специалисту", – заключил Павел Трахтман в интервью радио Sputnik.
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коронавирус covid-19, павел трахтман
02:08 16.01.2022
 
Врач-гематолог объяснил появление синяков у больных COVID-19

Врач Трахтман сообщил, что у пациентов с COVID-19 бывают синяки из-за поражения сосудов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врач в больнице
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. В определенных случаях у пациентов с коронавирусной инфекцией могут образовываться гематомы. О чем сигнализирует их появление, рассказал в интервью радио Sputnik врач-гематолог Павел Трахтман.
COVID-19 нередко поражает сосуды и приводит к повышению свертываемости крови. Чтобы не допустить образования тромбов, многим пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией, врачи назначают антикоагулянты, отметил врач-гематолог, заведующий отделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман.
"Коронавирус, без всякого сомнения, влияет на свертываемость крови, это хорошо известно. Он повышает свертываемость. Условно говоря, кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях. Среди препаратов, использующихся для лечения коронавируса, бывают антикоагулянты, которые назначаются по достаточно строгим показаниям", – сказал он.
Эффект антикоагулянтной терапии, то есть приема разжижающих кровь препаратов, в некоторых случаях может оказаться чрезмерным и спровоцировать появление гематом или синяков на теле пациента, отметил Трахтман. При появлении такого симптома человеку следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы тот скорректировал свои назначения.
"Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения. Нужно сдавать анализы и смотреть, что не так с антикоагулянтной терапией", – пояснил врач-гематолог.
Синяки, появление которых нельзя объяснить ударом или травмой, обычно указывают на нарушения в системе кровообращения, не обязательно связанные с COVID-19, продолжил он. Оставлять их без внимания нельзя в любом случае.
"Это очень грозный признак. Такие кожные проявления нарушения свертываемости могут быть свидетельством большого количества заболеваний, в том числе опасных. Поэтому, если гематомы на коже появились без связи с какой-либо травмой, если человек не ударялся, никаких внешних воздействий не было, то это повод быстро обратиться к специалисту", – заключил Павел Трахтман в интервью радио Sputnik.
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