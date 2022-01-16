https://ria.ru/20220116/serbiya-1768102438.html

Явка за пять часов референдума в Сербии составила 8,9 процента

Явка за пять часов референдума в Сербии составила 8,9 процента - РИА Новости, 16.01.2022

Явка за пять часов референдума в Сербии составила 8,9 процента

Явка за пять часов референдума по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия составила 8,9%, голосование проходит мирно, сообщила Республиканская... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T15:53

2022-01-16T15:53

2022-01-16T17:01

в мире

италия

сербия

франция

елена афанасьева

евросоюз

снг

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768107446_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_44868824f6a2da89b9eb43451f8937c2.jpg

БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Явка за пять часов референдума по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия составила 8,9%, голосование проходит мирно, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК)."С 7.00 до 12.00 (14.00 мск) на территории Сербии проголосовали 8,9% от общего числа избирателей... Для сравнения, на парламентских выборах 2020 года к 12.00 явка составила 18,01%", - сообщили члены комиссии на брифинге в РИК.Голосование, по их данным, проходит без инцидентов.Голосование на референдуме идет в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8 029 избирательных участках на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона человек. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил 13 января, что сербы в самопровозглашенной республике Косово смогут участвовать в референдуме по почте или в канцелярии по связи в Приштине. Косовоалбанские власти категорически против проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада.Вечером в субботу косовский "парламент" утвердил резолюцию против проведения референдума. Сербский РИК принял решение, согласно которому избиратели из Косово и Метохии могут голосовать на избирательных участках в четырех городах центральной Сербии – Куршумлии, Рашке, Нови-Пазаре и Вране.Несколько сотен сербов в воскресенье прошли мирным шествием по центру северной части Косовска-Митровицы, где состоялось символическое голосование – в импровизированную избирательную урну несколько человек положили листы с надписями "Да свободе" и "Нет жизни в рабстве".Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, теперь достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.

https://ria.ru/20220115/serbiya-1768009552.html

https://ria.ru/20220113/vooruzhenie-1767587128.html

италия

сербия

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, италия, сербия, франция, елена афанасьева, евросоюз, снг, александр вучич, рик, альбин курти, россия