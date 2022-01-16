Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220116/serbiya-1768102438.html
Явка за пять часов референдума в Сербии составила 8,9 процента
Явка за пять часов референдума в Сербии составила 8,9 процента - РИА Новости, 16.01.2022
Явка за пять часов референдума в Сербии составила 8,9 процента
Явка за пять часов референдума по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия составила 8,9%, голосование проходит мирно, сообщила Республиканская... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T15:53
2022-01-16T17:01
в мире
италия
сербия
франция
елена афанасьева
евросоюз
снг
александр вучич
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768107446_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_44868824f6a2da89b9eb43451f8937c2.jpg
БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Явка за пять часов референдума по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия составила 8,9%, голосование проходит мирно, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК)."С 7.00 до 12.00 (14.00 мск) на территории Сербии проголосовали 8,9% от общего числа избирателей... Для сравнения, на парламентских выборах 2020 года к 12.00 явка составила 18,01%", - сообщили члены комиссии на брифинге в РИК.Голосование, по их данным, проходит без инцидентов.Голосование на референдуме идет в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8 029 избирательных участках на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона человек. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил 13 января, что сербы в самопровозглашенной республике Косово смогут участвовать в референдуме по почте или в канцелярии по связи в Приштине. Косовоалбанские власти категорически против проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада.Вечером в субботу косовский "парламент" утвердил резолюцию против проведения референдума. Сербский РИК принял решение, согласно которому избиратели из Косово и Метохии могут голосовать на избирательных участках в четырех городах центральной Сербии – Куршумлии, Рашке, Нови-Пазаре и Вране.Несколько сотен сербов в воскресенье прошли мирным шествием по центру северной части Косовска-Митровицы, где состоялось символическое голосование – в импровизированную избирательную урну несколько человек положили листы с надписями "Да свободе" и "Нет жизни в рабстве".Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, теперь достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.
https://ria.ru/20220115/serbiya-1768009552.html
https://ria.ru/20220113/vooruzhenie-1767587128.html
италия
сербия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768107446_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04b19f8c6aa324a650ca6efe4c82d2a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, сербия, франция, елена афанасьева, евросоюз, снг, александр вучич, рик, альбин курти, россия
15:53 16.01.2022 (обновлено: 17:01 16.01.2022)
 
Явка за пять часов референдума в Сербии составила 8,9 процента

Явка за пять часов референдума по изменениям в конституцию Сербии составила 8,9 процента

© AFP 2021 / Andrej IsakovicИзбиратель голосует на референдуме по изменениям конституции Сербии на участке в Белграде
Избиратель голосует на референдуме по изменениям конституции Сербии на участке в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Andrej Isakovic
Избиратель голосует на референдуме по изменениям конституции Сербии на участке в Белграде
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Явка за пять часов референдума по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия составила 8,9%, голосование проходит мирно, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).
"С 7.00 до 12.00 (14.00 мск) на территории Сербии проголосовали 8,9% от общего числа избирателей... Для сравнения, на парламентских выборах 2020 года к 12.00 явка составила 18,01%", - сообщили члены комиссии на брифинге в РИК.
Голосование, по их данным, проходит без инцидентов.
Голосование на референдуме идет в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8 029 избирательных участках на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладают свыше 6,5 миллиона человек. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил 13 января, что сербы в самопровозглашенной республике Косово смогут участвовать в референдуме по почте или в канцелярии по связи в Приштине. Косовоалбанские власти категорически против проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада.
Вечером в субботу косовский "парламент" утвердил резолюцию против проведения референдума. Сербский РИК принял решение, согласно которому избиратели из Косово и Метохии могут голосовать на избирательных участках в четырех городах центральной Сербии – Куршумлии, Рашке, Нови-Пазаре и Вране.
Несколько сотен сербов в воскресенье прошли мирным шествием по центру северной части Косовска-Митровицы, где состоялось символическое голосование – в импровизированную избирательную урну несколько человек положили листы с надписями "Да свободе" и "Нет жизни в рабстве".
Храм Святого Саввы в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 17:51
Аналитик рассказал о референдуме в Сербии
Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, теперь достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.
Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.
Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 01:46
Вучич назвал Сербию нейтральной в военном смысле страной
 
В миреИталияСербияФранцияЕлена АфанасьеваЕвросоюзСНГАлександр ВучичРИКАльбин КуртиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05В Харьковской области предложили разместить базу НАТО
01:04"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
Лента новостейМолния
В Харьковской области предложили разместить базу НАТО"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностяхВзявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"