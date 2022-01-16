11:32 16.01.2022 (обновлено: 14:22 16.01.2022)
Вучич проголосовал на референдуме по изменениям конституции Сербии
Глава Сербии Вучич проголосовал на референдуме по изменению конституции в сфере правосудия
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич голосует на референдуме по изменениям конституции Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич голосует на референдуме по изменениям конституции Сербии
БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на референдуме по изменениям конституции страны в сфере правосудия, призванным сблизить законодательство со стандартами ЕС, передает корреспондент РИА Новости.
Голосование на референдуме идет в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8 029 избирательных участках за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладают 6 510 323 человека. Граждане Сербии могут участвовать в референдуме в 10 представительствах за рубежом, в том числе в посольстве в Москве. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил 13 января, что сербы в самопровозглашенном Косово смогут участвовать в референдуме по почте или в канцелярии по связи в Приштине. Косовоалбанские власти категорически против референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада. Вечером в субботу косовский "парламент" утвердил резолюцию против проведения референдума. По решению сербского избиркома сербы из Косово могут голосовать в четырех городах центральной Сербии.
Президент Сербии Александр Вучич проголосовал на референдуме около 9.00 (11.00 мск) в воскресенье на избирательном участке в детском саду в районе Нови-Београд.
По словам сербского лидера, референдум ведет к реформам, которые позволят Сербии двигаться вперед. Он призвал граждан проголосовать "за". "Решение властей так называемого Косово не удивляет, учитывая все их шаги в последнее время... Подобный запрет будет в дальнейшем иметь далеко идущие последствия", - добавил Вучич журналистам. Он отметил, что посольства стран Запада могли бы оказать большее давление на Приштину для проведения плебисцита.
Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, теперь достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита. Поправки к конституции предполагают формирование Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Сходно будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство.
Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ участвуют в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.