09:06 16.01.2022 (обновлено: 09:07 16.01.2022)
В Сербии открылись участки на референдуме по изменению конституции
В Сербии открылись участки на референдуме по изменению конституции в сфере правосудия
Улицы Белграда. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 янв - РИА Новости. Избирательные участки открылись на референдуме по изменениям конституции Сербии в сфере правосудия для сближения законодательства страны со стандартами ЕС, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).
Правом голоса, по данным РИК, обладают свыше 6,5 миллиона человек. Волеизъявление проходит в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8029 избирательных участках на всей территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Граждане Сербии также могут принять участие в референдуме в 10 представительствах за рубежом, в том числе в посольстве страны в Москве.
Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме по внесению изменений в конституцию Сербии. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.
Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, теперь достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.
Поправки к конституции предполагают, что судьи Сербии теперь будут выбирать шестеро своих коллег, парламент - четыре юриста с опытом работы не менее 10 лет, к ним добавится председатель Верховного суда, и вместе они сформируют Высокий совет судей (ВСС). ВСС затем сам будет утверждать судей во все органы системы. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.
Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы - путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС".
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