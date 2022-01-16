https://ria.ru/20220116/semenyaka-1768074142.html

Большой театр чествует блистательную балерину Людмилу Семеняку

Большой театр чествует блистательную балерину Людмилу Семеняку - РИА Новости, 16.01.2022

Большой театр чествует блистательную балерину Людмилу Семеняку

Большой театр чествует блистательную балерину, балетмейстера-репетитора народную артистку СССР Людмилу Семеняку, в день ее юбилея 16 января на исторической... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T12:59

2022-01-16T12:59

2022-01-16T12:59

культура

галина уланова

юрий григорович

большой театр

людмила семеняка

новости культуры

балет

театр

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Большой театр чествует блистательную балерину, балетмейстера-репетитора народную артистку СССР Людмилу Семеняку, в день ее юбилея 16 января на исторической сцене пройдет балет "Лебединое озеро", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Идеальные природные данные, академизм петербургской школы в сочетании с эмоциональной окрашенностью, присущей московскому балету, незаурядное актерское мастерство и обаяние позволили Семеняка стать поистине выдающейся балериной ХХ века. Вся творческая жизнь 70-летней балерины связана с Большим театром, куда ее в 1972 году пригласил лично Юрий Григорович."Ее вклад в искусство Большого театра несомненен. Она обогатила его не какой-то особой темой, а как бы личным присутствием, своей гармоничной природой, для балета созданной, своим ощущением цветущей красоты и одновременно ее хрупкости. Им окрашивались в ее исполнении сказки, трагедии, романтическая драма, комедия, современная история. Повсюду она была носительницей гармонии, и ее героини стремились эту гармонию сохранить. Может быть, это и есть ее тема, с которой она прожила на сцене Большого театра и носительницей которой осталась", - считает Григорович.Среди партий Семеняки, исполнением которых восхищались зрители во всех странах, где выступала балерина, - Аврора и принцесса Флорина, Жизель и Джульетта, Фригия, Одетта, Никия, Сильфида."Каждый подлинный талант приходит в нужное время, чуть опережая его. Люду Семеняка отличали фарфоровая чистота, хрупкость и полная свобода в танце. В сочетании с большими эмоциями все это создавало полное совершенство. Одним словом, художественная натура: рисовала, писала стихи, и высшего класса классико-драматическая балерина второй половины ХХ века", - сказал о ней легендарный танцовщик Михаил Лавровский.Выпускница ленинградской школы, в Большом театре Семеняка занималась в классе Асафа Мессерера, репетировала с Галиной Улановой и Мариной Семеновой – легендами русского балета, и признавалась, что "ежедневно соприкасаться с такими людьми, учиться у них, восхищаться ими – само по себе большое счастье".Сегодня Людмила Ивановна передает свой опыт, делится своими творческими секретами с новым поколением Большого балета."Мы должны сохранять отношение к балету как феномену большой культуры. Нынешнее время подвергает такой подход многим испытаниям: в нем утверждается бизнес со своими категориями",- считает Семеняка.Но, по словам балерины, "театр в России – не просто развлечение, у нас он берет на себя роль жизненного пространства человеческого духа, театр – часть нашей духовной силы, с которой нужно жить в ХХI веке, и артист - носитель этой силы"."В театре бывают подъемы и спады духа, отражающие эпоху, в которой он живет. Но наш балетный театр столь многого достиг на протяжении своей истории, что я надеюсь, у него на все века хватит духовных сил, чтобы питать последующие поколения", - сказала Семеняка.В спектакле "Лебединое озеро" 16 января главные партии исполняют ведущие солисты балета ГАБТа Анна Никулина, Артём Овчаренко, Михаил Лобухин.

https://ria.ru/20170116/1485682103.html

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галина уланова, юрий григорович, большой театр, людмила семеняка, новости культуры, балет, театр