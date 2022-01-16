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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220116/semenyaka-1768074142.html
Большой театр чествует блистательную балерину Людмилу Семеняку
Большой театр чествует блистательную балерину Людмилу Семеняку - РИА Новости, 16.01.2022
Большой театр чествует блистательную балерину Людмилу Семеняку
Большой театр чествует блистательную балерину, балетмейстера-репетитора народную артистку СССР Людмилу Семеняку, в день ее юбилея 16 января на исторической... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T12:59
2022-01-16T12:59
культура
галина уланова
юрий григорович
большой театр
людмила семеняка
новости культуры
балет
театр
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Большой театр чествует блистательную балерину, балетмейстера-репетитора народную артистку СССР Людмилу Семеняку, в день ее юбилея 16 января на исторической сцене пройдет балет "Лебединое озеро", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Идеальные природные данные, академизм петербургской школы в сочетании с эмоциональной окрашенностью, присущей московскому балету, незаурядное актерское мастерство и обаяние позволили Семеняка стать поистине выдающейся балериной ХХ века. Вся творческая жизнь 70-летней балерины связана с Большим театром, куда ее в 1972 году пригласил лично Юрий Григорович."Ее вклад в искусство Большого театра несомненен. Она обогатила его не какой-то особой темой, а как бы личным присутствием, своей гармоничной природой, для балета созданной, своим ощущением цветущей красоты и одновременно ее хрупкости. Им окрашивались в ее исполнении сказки, трагедии, романтическая драма, комедия, современная история. Повсюду она была носительницей гармонии, и ее героини стремились эту гармонию сохранить. Может быть, это и есть ее тема, с которой она прожила на сцене Большого театра и носительницей которой осталась", - считает Григорович.Среди партий Семеняки, исполнением которых восхищались зрители во всех странах, где выступала балерина, - Аврора и принцесса Флорина, Жизель и Джульетта, Фригия, Одетта, Никия, Сильфида."Каждый подлинный талант приходит в нужное время, чуть опережая его. Люду Семеняка отличали фарфоровая чистота, хрупкость и полная свобода в танце. В сочетании с большими эмоциями все это создавало полное совершенство. Одним словом, художественная натура: рисовала, писала стихи, и высшего класса классико-драматическая балерина второй половины ХХ века", - сказал о ней легендарный танцовщик Михаил Лавровский.Выпускница ленинградской школы, в Большом театре Семеняка занималась в классе Асафа Мессерера, репетировала с Галиной Улановой и Мариной Семеновой – легендами русского балета, и признавалась, что "ежедневно соприкасаться с такими людьми, учиться у них, восхищаться ими – само по себе большое счастье".Сегодня Людмила Ивановна передает свой опыт, делится своими творческими секретами с новым поколением Большого балета."Мы должны сохранять отношение к балету как феномену большой культуры. Нынешнее время подвергает такой подход многим испытаниям: в нем утверждается бизнес со своими категориями",- считает Семеняка.Но, по словам балерины, "театр в России – не просто развлечение, у нас он берет на себя роль жизненного пространства человеческого духа, театр – часть нашей духовной силы, с которой нужно жить в ХХI веке, и артист - носитель этой силы"."В театре бывают подъемы и спады духа, отражающие эпоху, в которой он живет. Но наш балетный театр столь многого достиг на протяжении своей истории, что я надеюсь, у него на все века хватит духовных сил, чтобы питать последующие поколения", - сказала Семеняка.В спектакле "Лебединое озеро" 16 января главные партии исполняют ведущие солисты балета ГАБТа Анна Никулина, Артём Овчаренко, Михаил Лобухин.
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галина уланова, юрий григорович, большой театр, людмила семеняка, новости культуры, балет, театр
12:59 16.01.2022
 
Большой театр чествует блистательную балерину Людмилу Семеняку

Большой театр чествует блистательную балерину Людмилу Семеняку

© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанкСцена из балета "Каменный цветок", на сцене народная артистка СССР Людмила Семеняка. Композитор Сергей Прокофьев, хореография Юрий Григорович
Сцена из балета Каменный цветок, на сцене народная артистка СССР Людмила Семеняка. Композитор Сергей Прокофьев, хореография Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Александр Макаров
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Большой театр чествует блистательную балерину, балетмейстера-репетитора народную артистку СССР Людмилу Семеняку, в день ее юбилея 16 января на исторической сцене пройдет балет "Лебединое озеро", сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Идеальные природные данные, академизм петербургской школы в сочетании с эмоциональной окрашенностью, присущей московскому балету, незаурядное актерское мастерство и обаяние позволили Семеняка стать поистине выдающейся балериной ХХ века. Вся творческая жизнь 70-летней балерины связана с Большим театром, куда ее в 1972 году пригласил лично Юрий Григорович.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГригорович и Семеняка на репетиции
Григорович и Семеняка на репетиции - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Григорович и Семеняка на репетиции
"Ее вклад в искусство Большого театра несомненен. Она обогатила его не какой-то особой темой, а как бы личным присутствием, своей гармоничной природой, для балета созданной, своим ощущением цветущей красоты и одновременно ее хрупкости. Им окрашивались в ее исполнении сказки, трагедии, романтическая драма, комедия, современная история. Повсюду она была носительницей гармонии, и ее героини стремились эту гармонию сохранить. Может быть, это и есть ее тема, с которой она прожила на сцене Большого театра и носительницей которой осталась", - считает Григорович.
Среди партий Семеняки, исполнением которых восхищались зрители во всех странах, где выступала балерина, - Аврора и принцесса Флорина, Жизель и Джульетта, Фригия, Одетта, Никия, Сильфида.
© РИА Новости / Александр Макаров

Сцена из балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик". В главной партии Людмила Семеняка.

Сцена из балета П. И. Чайковского Щелкунчик
1 из 6

Сцена из балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик". В главной партии Людмила Семеняка.

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Александр Макаров

Народная артистка СССР Людмила Семеняка в роли Жизели в сцене из балета Адана «Жизель».

Народная артистка СССР Людмила Семеняка
2 из 6

Народная артистка СССР Людмила Семеняка в роли Жизели в сцене из балета Адана «Жизель».

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Людмила Семеняка в роли Китри в балете "Дон Кихот" на сцене ГАБТ

Людмила Семеняка в роли Китри в балете Дон Кихот
3 из 6

Людмила Семеняка в роли Китри в балете "Дон Кихот" на сцене ГАБТ

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Александр Макаров

Людмила Семеняка в роли Жизель в одноименном балете на музыку Адольфа Адана в постановке Государственного академического Большого театра СССР.

Балерина Людмила Семеняка в роли Жизель
4 из 6

Людмила Семеняка в роли Жизель в одноименном балете на музыку Адольфа Адана в постановке Государственного академического Большого театра СССР.

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Александр Макаров

Людмила Семеняка - Одиллия в балете П. И. Чайковского "Лебединое озеро". Государственный академический Большой театр

Людмила Семеняка в балете П. И. Чайковского Лебединое озеро
5 из 6

Людмила Семеняка - Одиллия в балете П. И. Чайковского "Лебединое озеро". Государственный академический Большой театр

© РИА Новости / Александр Макаров
© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Катерина - Людмила Семеняка. Данила - Николай Дорохов. Сцена из балета "Каменный цветок". Композитор Сергей Прокофьев, хореография Юрий Григорович. Государственный академический Большой театр.

Людмила Семеняка, Николай Дорохов
6 из 6

Катерина - Людмила Семеняка. Данила - Николай Дорохов. Сцена из балета "Каменный цветок". Композитор Сергей Прокофьев, хореография Юрий Григорович. Государственный академический Большой театр.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
1 из 6

Сцена из балета Петра Ильича Чайковского "Щелкунчик". В главной партии Людмила Семеняка.

© РИА Новости / Александр Макаров
2 из 6

Народная артистка СССР Людмила Семеняка в роли Жизели в сцене из балета Адана «Жизель».

© РИА Новости / Александр Макаров
3 из 6

Людмила Семеняка в роли Китри в балете "Дон Кихот" на сцене ГАБТ

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
4 из 6

Людмила Семеняка в роли Жизель в одноименном балете на музыку Адольфа Адана в постановке Государственного академического Большого театра СССР.

© РИА Новости / Александр Макаров
5 из 6

Людмила Семеняка - Одиллия в балете П. И. Чайковского "Лебединое озеро". Государственный академический Большой театр

© РИА Новости / Александр Макаров
6 из 6

Катерина - Людмила Семеняка. Данила - Николай Дорохов. Сцена из балета "Каменный цветок". Композитор Сергей Прокофьев, хореография Юрий Григорович. Государственный академический Большой театр.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в фотобанк
"Каждый подлинный талант приходит в нужное время, чуть опережая его. Люду Семеняка отличали фарфоровая чистота, хрупкость и полная свобода в танце. В сочетании с большими эмоциями все это создавало полное совершенство. Одним словом, художественная натура: рисовала, писала стихи, и высшего класса классико-драматическая балерина второй половины ХХ века", - сказал о ней легендарный танцовщик Михаил Лавровский.
Выпускница ленинградской школы, в Большом театре Семеняка занималась в классе Асафа Мессерера, репетировала с Галиной Улановой и Мариной Семеновой – легендами русского балета, и признавалась, что "ежедневно соприкасаться с такими людьми, учиться у них, восхищаться ими – само по себе большое счастье".
Сегодня Людмила Ивановна передает свой опыт, делится своими творческими секретами с новым поколением Большого балета.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПресс-конференция перед началом юбилейного вечера Юрия Григоровича в Большом театре
Пресс-конференция перед началом юбилейного вечера Юрия Григоровича в Большом театре - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Пресс-конференция перед началом юбилейного вечера Юрия Григоровича в Большом театре
"Мы должны сохранять отношение к балету как феномену большой культуры. Нынешнее время подвергает такой подход многим испытаниям: в нем утверждается бизнес со своими категориями",- считает Семеняка.
Но, по словам балерины, "театр в России – не просто развлечение, у нас он берет на себя роль жизненного пространства человеческого духа, театр – часть нашей духовной силы, с которой нужно жить в ХХI веке, и артист - носитель этой силы".
"В театре бывают подъемы и спады духа, отражающие эпоху, в которой он живет. Но наш балетный театр столь многого достиг на протяжении своей истории, что я надеюсь, у него на все века хватит духовных сил, чтобы питать последующие поколения", - сказала Семеняка.
В спектакле "Лебединое озеро" 16 января главные партии исполняют ведущие солисты балета ГАБТа Анна Никулина, Артём Овчаренко, Михаил Лобухин.
Людмила Семеняка в роли Китри в балете Дон Кихот - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января 2017, 15:06
Биография Людмилы Семеняки
 
КультураГалина УлановаЮрий ГригоровичБольшой театрЛюдмила СеменякаНовости культурыБалетТеатр
 
 
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