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Песков: Россия самодостаточная страна, чтобы быть уязвимой к санкциям

Песков: Россия самодостаточная страна, чтобы быть уязвимой к санкциям - РИА Новости, 16.01.2022

Песков: Россия самодостаточная страна, чтобы быть уязвимой к санкциям

Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T18:39

2022-01-16T18:39

2022-01-16T18:52

в мире

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять", - сказал Песков в интервью CNN.Он подчеркнул, что США "вынуждают жить под санкциями", а Россия в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов. "Мы сами производим, что дает ускорение нашей национальной экономике", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220116/swift-1768110996.html

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в мире, дмитрий песков, санкции, россия, сша