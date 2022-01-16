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Песков: Россия самодостаточная страна, чтобы быть уязвимой к санкциям
Песков: Россия самодостаточная страна, чтобы быть уязвимой к санкциям - РИА Новости, 16.01.2022
Песков: Россия самодостаточная страна, чтобы быть уязвимой к санкциям
Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:39
2022-01-16T18:39
2022-01-16T18:52
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дмитрий песков
санкции
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Россия самодостаточная страна, чтобы не быть уязвимой к предлагаемым Западом санкциям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы довольно большая страна и очень-очень самодостаточная, чтобы быть уязвимой против этих санкций, вы должны понять", - сказал Песков в интервью CNN.Он подчеркнул, что США "вынуждают жить под санкциями", а Россия в ответ на это развивает внутреннее производство и экономику, чтобы компенсировать дефицит определенных импортных частей и элементов. "Мы сами производим, что дает ускорение нашей национальной экономике", - сказал Песков.
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в мире, дмитрий песков, санкции, россия, сша
18:39 16.01.2022 (обновлено: 18:52 16.01.2022)
Песков: Россия самодостаточная страна, чтобы быть уязвимой к санкциям
Песков заявил, что Россия самодостаточная страна, чтобы быть уязвимой к санкциям Запада