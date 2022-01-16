https://ria.ru/20220116/salyut-1768103772.html

В Минводах салют выбил окна в многоэтажке и повредил автомобили

В Минводах салют выбил окна в многоэтажке и повредил автомобили - РИА Новости, 16.01.2022

В Минводах салют выбил окна в многоэтажке и повредил автомобили

Окна многоквартирного дома с первого по пятый этаж, а также автомобили повреждены в Минеральных водах на Ставрополье в результате взрыва салюта, сообщает служба РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T16:03

2022-01-16T16:03

2022-01-16T16:35

происшествия

минеральные воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768105814_0:120:720:525_1920x0_80_0_0_f43b75b62fee7ff55ab00f2ddec2bc48.jpg

ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости. Окна многоквартирного дома с первого по пятый этаж, а также автомобили повреждены в Минеральных водах на Ставрополье в результате взрыва салюта, сообщает служба спасения города."По проспекту 22 Партсъезда (проспект 22-го Партсъезда - ред.) в доме 79 при взрыве салюта выбило окна в многоэтажке с 1 по 5 этаж. Также получили повреждения и припаркованные возле дома автомобили - вылетели лобовые стёкла и остались сколы", - говорится в сообщении службы в Instagram.В службе не уточняют дату инцидента.Там же отмечается, что на место выехали все профильные службы, а расследованием инцидента "будут заниматься компетентные органы". Кроме этого, будет проведена оценка ущерба."Хорошо, что нет пострадавших. Ведь этот взрыв мог иметь и трагические последствия", - добавлено в сообщении.

https://ria.ru/20220103/khabarovsk-1766460387.html

минеральные воды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, минеральные воды