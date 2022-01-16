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В Минводах салют выбил окна в многоэтажке и повредил автомобили
В Минводах салют выбил окна в многоэтажке и повредил автомобили - РИА Новости, 16.01.2022
В Минводах салют выбил окна в многоэтажке и повредил автомобили
Окна многоквартирного дома с первого по пятый этаж, а также автомобили повреждены в Минеральных водах на Ставрополье в результате взрыва салюта, сообщает служба РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T16:03
2022-01-16T16:35
происшествия
минеральные воды
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ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости. Окна многоквартирного дома с первого по пятый этаж, а также автомобили повреждены в Минеральных водах на Ставрополье в результате взрыва салюта, сообщает служба спасения города."По проспекту 22 Партсъезда (проспект 22-го Партсъезда - ред.) в доме 79 при взрыве салюта выбило окна в многоэтажке с 1 по 5 этаж. Также получили повреждения и припаркованные возле дома автомобили - вылетели лобовые стёкла и остались сколы", - говорится в сообщении службы в Instagram.В службе не уточняют дату инцидента.Там же отмечается, что на место выехали все профильные службы, а расследованием инцидента "будут заниматься компетентные органы". Кроме этого, будет проведена оценка ущерба."Хорошо, что нет пострадавших. Ведь этот взрыв мог иметь и трагические последствия", - добавлено в сообщении.
https://ria.ru/20220103/khabarovsk-1766460387.html
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происшествия, минеральные воды
16:03 16.01.2022 (обновлено: 16:35 16.01.2022)
 
В Минводах салют выбил окна в многоэтажке и повредил автомобили

Салют выбил окна в многоэтажке с первого по пятый этаж и повредил автомобили в Минводах

© Фото : @minvody_aso_112/InstagramАвтомобиль, поврежденный в результате взрыва салюта в Минеральных водах
Автомобиль, поврежденный в результате взрыва салюта в Минеральных водах - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© Фото : @minvody_aso_112/Instagram
Автомобиль, поврежденный в результате взрыва салюта в Минеральных водах
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 16 янв - РИА Новости. Окна многоквартирного дома с первого по пятый этаж, а также автомобили повреждены в Минеральных водах на Ставрополье в результате взрыва салюта, сообщает служба спасения города.
"По проспекту 22 Партсъезда (проспект 22-го Партсъезда - ред.) в доме 79 при взрыве салюта выбило окна в многоэтажке с 1 по 5 этаж. Также получили повреждения и припаркованные возле дома автомобили - вылетели лобовые стёкла и остались сколы", - говорится в сообщении службы в Instagram.
В службе не уточняют дату инцидента.
Там же отмечается, что на место выехали все профильные службы, а расследованием инцидента "будут заниматься компетентные органы". Кроме этого, будет проведена оценка ущерба.
"Хорошо, что нет пострадавших. Ведь этот взрыв мог иметь и трагические последствия", - добавлено в сообщении.
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