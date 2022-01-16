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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220116/rudakov-1768127964.html
Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков
Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков - РИА Новости, 17.01.2022
Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков
В Москве на 44-м году жизни умер актер Иван Рудаков, известный по ролям в сериалах "Кухня" и "Склифосовский", сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-16T22:19
2022-01-17T00:05
культура
москва
вгик
коронавирусы
иван рудаков
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Москве на 44-м году жизни умер актер Иван Рудаков, известный по ролям в сериалах "Кухня" и "Склифосовский", сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции."Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!" — написал он.Накануне Алексей Рудаков заявил, что сына госпитализировали из-за проблем с сердцем и легкими, возникших после СOVID-19. По словам отца, актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания."Последствия ковида, который он перенес этим летом", — писал Рудаков-старший.Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. Обучался во ВГИКе, широко известен зрителям по ролям в сериалах "Медиум", "Склифосовский", "Кухня".
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москва, вгик, коронавирусы, иван рудаков
22:19 16.01.2022 (обновлено: 00:05 17.01.2022)
 
Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков

Актер из сериалов "Кухня" и "Склифосовский" Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "На волне" Актер Иван Рудаков
Премьера фильма На волне Актер Иван Рудаков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Москве на 44-м году жизни умер актер Иван Рудаков, известный по ролям в сериалах "Кухня" и "Склифосовский", сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.
Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.
"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!" — написал он.
Накануне Алексей Рудаков заявил, что сына госпитализировали из-за проблем с сердцем и легкими, возникших после СOVID-19. По словам отца, актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания.
"Последствия ковида, который он перенес этим летом", — писал Рудаков-старший.
Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. Обучался во ВГИКе, широко известен зрителям по ролям в сериалах "Медиум", "Склифосовский", "Кухня".
 
КультураМоскваВГИККоронавирусыИван Рудаков
 
 
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