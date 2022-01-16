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Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков

Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков - РИА Новости, 17.01.2022

Умер актер из сериала "Кухня" Иван Рудаков

В Москве на 44-м году жизни умер актер Иван Рудаков, известный по ролям в сериалах "Кухня" и "Склифосовский", сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-16T22:19

2022-01-16T22:19

2022-01-17T00:05

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москва

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коронавирусы

иван рудаков

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. В Москве на 44-м году жизни умер актер Иван Рудаков, известный по ролям в сериалах "Кухня" и "Склифосовский", сообщил его отец Алексей Рудаков на своей странице в Facebook.Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции."Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!" — написал он.Накануне Алексей Рудаков заявил, что сына госпитализировали из-за проблем с сердцем и легкими, возникших после СOVID-19. По словам отца, актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания."Последствия ковида, который он перенес этим летом", — писал Рудаков-старший.Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в Москве в семье режиссеров. Обучался во ВГИКе, широко известен зрителям по ролям в сериалах "Медиум", "Склифосовский", "Кухня".

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москва, вгик, коронавирусы, иван рудаков