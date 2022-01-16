https://ria.ru/20220116/rubl-1768039601.html

Как спрогнозировать падение рубля

Экономист объяснил, как предсказывать вероятное падение рубля - РИА Новости, 16.01.2022

Как спрогнозировать падение рубля

Курсы валюты зависят от спроса и предложения на рассматриваемый актив. Для оценки этих факторов нужно следить за рядом данных по экономике, рассказал агентству... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T03:18

2022-01-16T03:18

2022-01-16T03:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

центральный банк рф (цб рф)

рэу имени г. в. плеханова

россия

кава ходжа

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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Курсы валюты зависят от спроса и предложения на рассматриваемый актив. Для оценки этих факторов нужно следить за рядом данных по экономике, рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.Важно помнить, что спрос на любые деньги формируется под воздействием таких факторов, как транзакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив.Чтобы прогнозировать курс рубля, нужно прежде всего следить за объемом денежной массы в экономике.Важно следить за ценой на энергоносители на мировом рынке. На протяжении долгого времени была прямая зависимость между ценами на нефть и курсом рубля. В последние годы благодаря политике ЦБ РФ такой сильной корреляции нет.“В 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, и увеличит свою привлекательность для инвесторов”, — заключил экономист.

https://ria.ru/20220115/rubl-1767960565.html

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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, россия, кава ходжа