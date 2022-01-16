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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220116/rubl-1768039601.html
Как спрогнозировать падение рубля
Экономист объяснил, как предсказывать вероятное падение рубля - РИА Новости, 16.01.2022
Как спрогнозировать падение рубля
Курсы валюты зависят от спроса и предложения на рассматриваемый актив. Для оценки этих факторов нужно следить за рядом данных по экономике, рассказал агентству... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T03:18
2022-01-16T03:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
центральный банк рф (цб рф)
рэу имени г. в. плеханова
россия
кава ходжа
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Курсы валюты зависят от спроса и предложения на рассматриваемый актив. Для оценки этих факторов нужно следить за рядом данных по экономике, рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.Важно помнить, что спрос на любые деньги формируется под воздействием таких факторов, как транзакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив.Чтобы прогнозировать курс рубля, нужно прежде всего следить за объемом денежной массы в экономике.Важно следить за ценой на энергоносители на мировом рынке. На протяжении долгого времени была прямая зависимость между ценами на нефть и курсом рубля. В последние годы благодаря политике ЦБ РФ такой сильной корреляции нет.“В 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, и увеличит свою привлекательность для инвесторов”, — заключил экономист.
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экономика, рубль, центральный банк рф (цб рф), рэу имени г. в. плеханова, россия, кава ходжа
03:18 16.01.2022
 
Экономист объяснил, как предсказывать вероятное падение рубля

Экономист Ходжа спрогнозировал стабильность курса рубля в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкульптура в виде знака рубля
Скульптура в виде знака рубля - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скульптура в виде знака рубля
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МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Курсы валюты зависят от спроса и предложения на рассматриваемый актив. Для оценки этих факторов нужно следить за рядом данных по экономике, рассказал агентству "Прайм" эксперт кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Кава Ходжа.
Важно помнить, что спрос на любые деньги формируется под воздействием таких факторов, как транзакционный мотив, мотив предосторожности и спекулятивный мотив.
Чтобы прогнозировать курс рубля, нужно прежде всего следить за объемом денежной массы в экономике.
“Если ЦБ увеличивает массу денег в экономике, то это приводит к понижению средневзвешенной процентной ставки и стимулированию совокупного спроса, но вместе с тем, это может привести к увеличению инфляции, что будет негативно отражаться на курсе национальной валюты", — рассказал эксперт.
Важно следить за ценой на энергоносители на мировом рынке. На протяжении долгого времени была прямая зависимость между ценами на нефть и курсом рубля. В последние годы благодаря политике ЦБ РФ такой сильной корреляции нет.
“В 2022 году курс рубля будет стабильным, без резких колебаний, и увеличит свою привлекательность для инвесторов”, — заключил экономист.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 10:13
Рубль попал в политический шторм, заявили эксперты
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РЭУ имени Г. В. ПлехановаРоссияКава Ходжа
 
 
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