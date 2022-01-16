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В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции
В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции - РИА Новости, 16.01.2022
В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции
В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции страны в сфере правосудия, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК). РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T22:35
2022-01-16T22:35
в мире
италия
франция
елена афанасьева
евросоюз
снг
александр вучич
рик
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БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции страны в сфере правосудия, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).Голосование на референдуме проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8029 избирательных участках на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона человек. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил 13 января, что сербы в самопровозглашенной республике Косово смогут участвовать в референдуме по почте или в канцелярии по связи в Приштине. Косовоалбанские власти категорически отказались от проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада.По данным избиркома, до 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии проголосовали 25,25% от общего числа избирателей, волеизъявление прошло мирно, за исключением одного инцидента. Полиция Сербии задержала оппозиционера Срджана Ного, разбившего урну для голосования на одном из участков в Белграде.РИК сообщил, что избирательные участки были закрыты в 20.00 (22.00 мск), первые предварительные результаты ожидаются к 22.00 (00.00 мск)Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.
https://ria.ru/20220116/serbiya-1768067601.html
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в мире, италия, франция, елена афанасьева, евросоюз, снг, александр вучич, рик, альбин курти, россия
22:35 16.01.2022
 
В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции

В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции в сфере правосудия

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрезидентский дворец в Белграде
Президентский дворец в Белграде - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Президентский дворец в Белграде
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БЕЛГРАД, 16 янв – РИА Новости. В Сербии закрылись участки на референдуме по изменениям в конституции страны в сфере правосудия, сообщила Республиканская избирательная комиссия (РИК).
Голосование на референдуме проходило в воскресенье с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск) на 8029 избирательных участках на территории Сербии за исключением Косово и Метохии. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона человек. Косовский "премьер" Альбин Курти заявил 13 января, что сербы в самопровозглашенной республике Косово смогут участвовать в референдуме по почте или в канцелярии по связи в Приштине. Косовоалбанские власти категорически отказались от проведения референдума в населенных сербами районах, несмотря на призывы международных миссий и посольств стран Запада.
Президент Сербии Александр Вучич голосует на референдуме по изменениям конституции Сербии - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
11:32
Вучич проголосовал на референдуме по изменениям конституции Сербии
По данным избиркома, до 18.00 (20.00 мск) на территории Сербии проголосовали 25,25% от общего числа избирателей, волеизъявление прошло мирно, за исключением одного инцидента. Полиция Сербии задержала оппозиционера Срджана Ного, разбившего урну для голосования на одном из участков в Белграде.
РИК сообщил, что избирательные участки были закрыты в 20.00 (22.00 мск), первые предварительные результаты ожидаются к 22.00 (00.00 мск)
Вопрос для референдума сформулирован так: "Согласны ли вы с подтверждением акта об изменении конституции Сербии?" Речь идет о порядке выбора судей во все органы правовой системы - от основных судов до конституционного. Парламент страны ранее отменил порог явки в 50% для того, чтобы референдум состоялся, достаточно простого большинства голосов. Члены руководства Сербии во главе с президентом Александром Вучичем неоднократно призывали граждан положительно ответить на вопрос плебисцита.
Поправки к конституции предполагают формирование в стране Высокого совета судей (ВСС), который будет состоять из шести делегатов от судей, четырех опытных юристов, избранных парламентом, и председателя Верховного суда. ВСС сам будет утверждать судей в стране. Схожим образом будет формироваться Высокий совет прокуроров с аналогичными полномочиями. Ранее судей и прокуроров с испытательным сроком на первые три года выбирал парламент, то есть правящее большинство в Скупщине.
Посольства США, Великобритании, Германии, Франции, Италии и делегация ЕС в пятницу совместным открытым заявлением призвали граждан Сербии выйти на референдум. Западные дипломаты "уверены, что данные реформы – путь вперед к согласованности Сербии со стандартами Евросоюза, что поможет процессу интеграции Сербии в ЕС". Российские сенаторы в составе миссии наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ принимают участие в мониторинге на референдуме. В состав делегации вошли, в частности, члены Совфеда РФ Елена Афанасьева и Сергей Березкин.
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
14:44
В Косово прошла акция протеста из-за запрета референдума по конституции
 
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