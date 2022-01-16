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В Жулебинском лесопарке в Москве заметили горихвостку-чернушку
В Жулебинском лесопарке в Москве заметили горихвостку-чернушку - РИА Новости, 16.01.2022
В Жулебинском лесопарке в Москве заметили горихвостку-чернушку
Птицу горихвостку-чернушку обнаружили в Жулебинском лесопарке, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T10:18
2022-01-16T10:18
2022-01-16T10:18
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Птицу горихвостку-чернушку обнаружили в Жулебинском лесопарке, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы."В природном заказнике "Жулебинский" специалисты Мосприроды заметили горихвостку-чернушку. По размеру она чуть меньше воробья, тело у нее темное, а хвост окрашен в ржавчато-оранжевый, словно огненный цвет", - говорится в сообщении.Отмечается, что в середине прошлого века чернушки обитали только в горах на Кавказе и Алтае. Позже они заселили самые западные области России и постепенно переместились на восток.
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общество, москва, кавказ, мосприрода, россия
В Жулебинском лесопарке в Москве заметили горихвостку-чернушку
В Жулебинском лесопарке в Москве заметили птицу горихвостку-чернушку