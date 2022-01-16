https://ria.ru/20220116/pozhar-1768060081.html
В Москве прокуратура начала проверку после пожара в ресторане
В Москве прокуратура начала проверку после пожара в ресторане - РИА Новости, 16.01.2022
В Москве прокуратура начала проверку после пожара в ресторане
Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в ресторане в центре города, где один человек погиб, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T09:35
2022-01-16T09:35
2022-01-16T12:27
происшествия
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в ресторане в центре города, где один человек погиб, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане по адресу Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1. Один человек погиб, еще один пострадал."Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в ресторане на Шелепихинской набережной... В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, погибший - мужчина 1993 года рождения, работавший поваром.
https://ria.ru/20220116/restoran-1768050319.html
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происшествия, москва
09:35 16.01.2022 (обновлено: 12:27 16.01.2022)
В Москве прокуратура начала проверку после пожара в ресторане
В Москве прокуратура начала проверку после пожара в ресторане на Шелепихинской набережной
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку после пожара в ресторане в центре города, где один человек погиб, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства
.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане по адресу Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1. Один человек погиб, еще один пострадал.
"Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в ресторане на Шелепихинской набережной... В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ведомства, погибший - мужчина 1993 года рождения, работавший поваром.