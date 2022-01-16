https://ria.ru/20220116/pozhar-1768060081.html

В Москве прокуратура начала проверку после пожара в ресторане

В Москве прокуратура начала проверку после пожара в ресторане - РИА Новости, 16.01.2022

В Москве прокуратура начала проверку после пожара в ресторане

Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в ресторане в центре города, где один человек погиб, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T09:35

2022-01-16T09:35

2022-01-16T12:27

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в ресторане в центре города, где один человек погиб, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.Ранее сообщалось, что пожар произошел в ресторане по адресу Шелепихинская набережная, дом 34, корпус 1. Один человек погиб, еще один пострадал."Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в ресторане на Шелепихинской набережной... В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.По предварительным данным ведомства, погибший - мужчина 1993 года рождения, работавший поваром.

https://ria.ru/20220116/restoran-1768050319.html

москва

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва