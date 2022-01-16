Украина решила отобрать у Германии доход от "Северного потока — 2"

04:59 16.01.2022 (обновлено: 06:26 16.01.2022)
На Украине упрекнули немцев за желание заработать на "Северном потоке — 2"
Глава "Нафтогаза" Витренко упрекнул ФРГ за намерение заработать на "Северном потоке — 2"
Строительство газопровода "Северный поток ‑ 2"
МОСКВА, 16 янв – РИА Новости. Германия не имеет права получать экономическую выгоду от поставок газа по "Северному потоку — 2" "за счет" других стран, с таким утверждением в интервью FAZ выступил глава "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко.
Отвечая на вопрос, в интересах ли Берлина иметь еще один газопровод из-за увеличения потребления газа в будущем, топ-менеджер заявил, что "украинских трубопроводных мощностей достаточно" и они заняты всего на четверть.
11 января, 20:46В Германии выступили с заявлением о "Северном потоке — 2"
"Кроме того, Германия получила бы экономические преимущества, если бы благодаря "Северному потоку — 2" стала главным распределительным пунктом российского газа. Но как ведущая европейская страна ФРГ не может получить краткосрочное экономическое преимущество за счет других европейских стран", - высказал мнение Витренко.
По его словам, европейские компании должны решать сами, каким образом они хотят импортировать "голубое топливо" – через Украину или "Северный поток — 2".
"Северный поток — 2" — уже построенный и готовый к работе газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Для ввода объекта в строй нужно завершить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве оператора. В соответствии с европейским законодательством она должна создать немецкую "дочку" и подать от ее лица заявку. Затем Федеральное сетевое агентство Германии вынесет решение, по которому выскажет мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ, это может занять несколько месяцев.
Процесс приостановлен под нажимом США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Против проекта также выступает Киев, опасающийся потерять транзит. В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
30 декабря 2021, 08:00Шах и мат "Газпрому": Украина зимой прекратит транзит российского газа