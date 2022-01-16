https://ria.ru/20220116/postradavshie-1768133430.html
В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022
В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
Два человека получили ранения в результате взрывов возле принадлежащих курдским бизнесменам банков в центре Багдада, сообщил источник в службе безопасности... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:55
2022-01-16T23:55
2022-01-16T23:56
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ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате взрывов возле принадлежащих курдским бизнесменам банков в центре Багдада, сообщил источник в службе безопасности Ирака информационному порталу Shafaq."В воскресенье вечером сработало взрывное устройство возле Национального банка "Джихан" на площади Аль-Ватик в районе Карраде. В результате нанесен серьезный ущерб фасаду банка, ранен охранник и еще один человек, а также поврежден автомобиль, припаркованный на месте аварии", - отметил источник.Он добавил, что второй взрыв с применением взрывного устройства произошел возле Национального банка Курдистана возле Национального театра в Карраде, причинив зданию материальный ущерб. Ранее портал сообщал, что второй взрыв прозвучал возле склада магазина с алкогольными напитками в центре Багдада.Оба банка, по информации портала, принадлежат бизнесменам из Курдистана.
https://ria.ru/20220116/boeviki-1768077101.html
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в мире, ирак, багдад (город), курдистан (иран)
23:55 16.01.2022 (обновлено: 23:56 16.01.2022)
В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
Shafaq: в Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, прогремевших у курдских банков