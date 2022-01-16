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В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 16.01.2022
В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
Два человека получили ранения в результате взрывов возле принадлежащих курдским бизнесменам банков в центре Багдада, сообщил источник в службе безопасности... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:55
2022-01-16T23:56
в мире
ирак
багдад (город)
курдистан (иран)
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ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате взрывов возле принадлежащих курдским бизнесменам банков в центре Багдада, сообщил источник в службе безопасности Ирака информационному порталу Shafaq."В воскресенье вечером сработало взрывное устройство возле Национального банка "Джихан" на площади Аль-Ватик в районе Карраде. В результате нанесен серьезный ущерб фасаду банка, ранен охранник и еще один человек, а также поврежден автомобиль, припаркованный на месте аварии", - отметил источник.Он добавил, что второй взрыв с применением взрывного устройства произошел возле Национального банка Курдистана возле Национального театра в Карраде, причинив зданию материальный ущерб. Ранее портал сообщал, что второй взрыв прозвучал возле склада магазина с алкогольными напитками в центре Багдада.Оба банка, по информации портала, принадлежат бизнесменам из Курдистана.
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ирак
багдад (город)
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в мире, ирак, багдад (город), курдистан (иран)
23:55 16.01.2022 (обновлено: 23:56 16.01.2022)
 
В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ

Shafaq: в Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, прогремевших у курдских банков

© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Читать ria.ru в
ДОХА, 16 янв - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате взрывов возле принадлежащих курдским бизнесменам банков в центре Багдада, сообщил источник в службе безопасности Ирака информационному порталу Shafaq.
"В воскресенье вечером сработало взрывное устройство возле Национального банка "Джихан" на площади Аль-Ватик в районе Карраде. В результате нанесен серьезный ущерб фасаду банка, ранен охранник и еще один человек, а также поврежден автомобиль, припаркованный на месте аварии", - отметил источник.
Он добавил, что второй взрыв с применением взрывного устройства произошел возле Национального банка Курдистана возле Национального театра в Карраде, причинив зданию материальный ущерб. Ранее портал сообщал, что второй взрыв прозвучал возле склада магазина с алкогольными напитками в центре Багдада.
Оба банка, по информации портала, принадлежат бизнесменам из Курдистана.
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В миреИракБагдад (город)Курдистан (Иран)
 
 
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