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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220116/poshibshie-1768110635.html
В Алма-Ате из-за беспорядков погибли 149 гражданских и 11 силовиков
В Алма-Ате из-за беспорядков погибли 149 гражданских и 11 силовиков - РИА Новости, 16.01.2022
В Алма-Ате из-за беспорядков погибли 149 гражданских и 11 силовиков
В Алма-Ате во время массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 казахстанских силовиков, заявил начальник департамента полиции города Канат... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T17:40
2022-01-16T22:11
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 16 янв — РИА Новости. В Алма-Ате во время массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 казахстанских силовиков, заявил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов."Одиннадцать сотрудников правоохранительных органов и 149 гражданских лиц", — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.Накануне Генпрокуратура Казахстана сообщила, что число жертв в результате протестов достигло 225 человек, среди них 19 силовиков республики, ранены 4353 человека.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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в мире, казахстан, алма-ата, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
17:40 16.01.2022 (обновлено: 22:11 16.01.2022)
 
В Алма-Ате из-за беспорядков погибли 149 гражданских и 11 силовиков

Из-за массовых беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских и 11 казахстанских силовиков

© РИА Новости / Расул Назыров / Перейти в фотобанкПострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Расул Назыров
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Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 16 янв — РИА Новости. В Алма-Ате во время массовых беспорядков погибли 149 гражданских лиц и 11 казахстанских силовиков, заявил начальник департамента полиции города Канат Таймерденов.
"Одиннадцать сотрудников правоохранительных органов и 149 гражданских лиц", — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Накануне Генпрокуратура Казахстана сообщила, что число жертв в результате протестов достигло 225 человек, среди них 19 силовиков республики, ранены 4353 человека.

Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанАлма-АтаОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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