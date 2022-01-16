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Порошенко уверен, что его не задержат после возвращения на Украину
Порошенко уверен, что его не задержат после возвращения на Украину - РИА Новости, 16.01.2022
Порошенко уверен, что его не задержат после возвращения на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что по возвращении в страну из Польши его не будут задерживать правоохранители. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:26
2022-01-16T18:30
в мире
варшава
турция
петр порошенко
керченский пролив
европейская солидарность
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КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что по возвращении в страну из Польши его не будут задерживать правоохранители.Порошенко после своей командировки вернется на Украину 17 января утром. В аэропорту "Киев" его планируют встретить сторонники."Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что (президент Украины Владимир) Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания – ред.), поэтому нечего комментировать", - заявил Порошенко на брифинге в Варшаве, который транслировался в его Facebook.Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220115/poroshenko-1768000105.html
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варшава
турция
керченский пролив
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в мире, варшава, турция, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность
18:26 16.01.2022 (обновлено: 18:30 16.01.2022)
 
Порошенко уверен, что его не задержат после возвращения на Украину

Экс-президент Украины Порошенко уверен, что его не задержат после возвращения из Польши

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко. Архивное фото
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КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что по возвращении в страну из Польши его не будут задерживать правоохранители.
Порошенко после своей командировки вернется на Украину 17 января утром. В аэропорту "Киев" его планируют встретить сторонники.
"Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что (президент Украины Владимир) Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания – ред.), поэтому нечего комментировать", - заявил Порошенко на брифинге в Варшаве, который транслировался в его Facebook.
Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 16:08
Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором
Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.
Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
Вчера, 15:46
Порошенко запланировал новый визит в Брюссель
 
В миреВаршаваТурцияПетр ПорошенкоКерченский проливЕвропейская солидарность
 
 
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