https://ria.ru/20220116/poroshenko-1768114477.html

Порошенко уверен, что его не задержат после возвращения на Украину

Порошенко уверен, что его не задержат после возвращения на Украину - РИА Новости, 16.01.2022

Порошенко уверен, что его не задержат после возвращения на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что по возвращении в страну из Польши его не будут задерживать правоохранители. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T18:26

2022-01-16T18:26

2022-01-16T18:30

в мире

варшава

турция

петр порошенко

керченский пролив

европейская солидарность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155541/88/1555418813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_197be7603156ea6e6d918e361eeb9b49.jpg

КИЕВ, 16 янв – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко уверен в том, что по возвращении в страну из Польши его не будут задерживать правоохранители.Порошенко после своей командировки вернется на Украину 17 января утром. В аэропорту "Киев" его планируют встретить сторонники."Не потому, что я такой неприкосновенный, но ноль оснований для этого. Уверен, что (президент Украины Владимир) Зеленский не сделает этого – не выстрелит себе в ногу. Нет оснований (для задержания – ред.), поэтому нечего комментировать", - заявил Порошенко на брифинге в Варшаве, который транслировался в его Facebook.Ранее пресс-служба Госбюро расследований сообщила, что Печерский районный суд Киева 17 января рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко по делу о государственной измене.Семнадцатого декабря 2021 года Порошенко, подозреваемый по делу о госизмене, покинул страну и отправился в дипломатическое турне, в ходе которого были запланированы визиты в Турцию и Польшу. Позже депутат пообещал вернуться на родину 17 января. Защита и сторонники Порошенко не раз заявляли, что заграничный визит экс-президента был заранее спланирован. Ранее пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что прокуратура попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента "Европейская солидарность" считает это политическими репрессиями. По данным ряда украинских СМИ, Печерский суд Киева разрешил задержать Порошенко, чтобы доставить его в суд и избрать меру пресечения.Порошенко впервые стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Ему по этому делу инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220115/poroshenko-1768000105.html

https://ria.ru/20220115/poroshenko-1767996689.html

варшава

турция

керченский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, варшава, турция, петр порошенко, керченский пролив, европейская солидарность