https://ria.ru/20220116/pogoda-1768075481.html
Синоптик предупредил об обильных осадках в Москве
Синоптик предупредил об обильных осадках в Москве - РИА Новости, 16.01.2022
Синоптик предупредил об обильных осадках в Москве
За неделю в Москве выпадет до 20-25 миллиметров осадков, что около половины всей январской нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T13:17
2022-01-16T13:17
2022-01-16T13:54
общество
москва
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. За неделю в Москве выпадет до 20-25 миллиметров осадков, что около половины всей январской нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Русская зима продолжит господствовать на просторах средней полосы России, и предстоящая неделя будет соответствовать этому статусу с довольно снежной, ветреной и умеренно морозной погодой. Воскресная передышка в атмосфере будет недолгой, и уже с утра понедельника мощный североатлантический циклон обрушится снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости до нескольких километров. Показания барометров рухнут до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 миллиметров осадков, сугробы подрастут с 29 до 31-32 сантиметров. Ветер в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Ночная температура минус 2-7, днем ноль - минус 5", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что во вторник снег усилится – ожидается до 7 миллиметров, сугробы подрастут с 32 до 37 сантиметров. В тылу циклона холодный северный ветер понизит температуру воздуха в темное время суток до минус 1-6, а днем – обратный суточный ход, минус 3-8. Видимость в зарядах кратковременно будет уменьшаться до 500-1000 метров. Атмосферное давление резко повысится и вернется в норму – 746 миллиметров ртутного столба.По его словам, в среду днём небольшой снег возможен лишь вечером, в столице не выше минус 7-9, по области минус 7-12, что, в общем, соответствует многолетним климатическим показателям. Высота снежного покрова достигнет 38 сантиметров."Во второй половине недели будет снежно - прогнозируется еще около 10 миллиметров, а высота снежного покрова в Москве в выходные уже составит примерно 45 сантиметров при норме 25 сантиметров. Ночные морозы будут держаться в диапазоне минус 7-12, днем от минус 2 до минус 7. Ожидаемое количество осадков за неделю составит до 20-25 миллиметров, что около половины всей январской нормы. Настоящая русская зима продолжится", - заключил Тишковец.
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общество, москва
13:17 16.01.2022 (обновлено: 13:54 16.01.2022)
Синоптик предупредил об обильных осадках в Москве
В Москве за неделю может выпасть до половины январской нормы осадков
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
За неделю в Москве
выпадет до 20-25 миллиметров осадков, что около половины всей январской нормы, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Русская зима продолжит господствовать на просторах средней полосы России
, и предстоящая неделя будет соответствовать этому статусу с довольно снежной, ветреной и умеренно морозной погодой. Воскресная передышка в атмосфере будет недолгой, и уже с утра понедельника мощный североатлантический циклон обрушится снегопадами средней интенсивности и метелями с ухудшением видимости до нескольких километров. Показания барометров рухнут до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 миллиметров осадков, сугробы подрастут с 29 до 31-32 сантиметров. Ветер в порывах будет достигать 15 метров в секунду. Ночная температура минус 2-7, днем ноль - минус 5", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что во вторник снег усилится – ожидается до 7 миллиметров, сугробы подрастут с 32 до 37 сантиметров. В тылу циклона холодный северный ветер понизит температуру воздуха в темное время суток до минус 1-6, а днем – обратный суточный ход, минус 3-8. Видимость в зарядах кратковременно будет уменьшаться до 500-1000 метров. Атмосферное давление резко повысится и вернется в норму – 746 миллиметров ртутного столба.
По его словам, в среду днём небольшой снег возможен лишь вечером, в столице не выше минус 7-9, по области минус 7-12, что, в общем, соответствует многолетним климатическим показателям. Высота снежного покрова достигнет 38 сантиметров.
"Во второй половине недели будет снежно - прогнозируется еще около 10 миллиметров, а высота снежного покрова в Москве в выходные уже составит примерно 45 сантиметров при норме 25 сантиметров. Ночные морозы будут держаться в диапазоне минус 7-12, днем от минус 2 до минус 7. Ожидаемое количество осадков за неделю составит до 20-25 миллиметров, что около половины всей январской нормы. Настоящая русская зима продолжится", - заключил Тишковец.