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Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 16.01.2022
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье
Теплее нормы (до минус 3), низкая вероятность осадков и облачно ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T10:12
2022-01-16T10:12
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Теплее нормы (до минус 3), низкая вероятность осадков и облачно ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У нас сегодня временное затишье перед достаточно активной циклонической деятельностью, которая предстоит на следующей неделе. На атмосферных фронтах всё спокойно, передышка, сегодня ситуация будет определяться промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно, но может выглянуть солнце. Температурный фон на 3-4 градуса превысит свою климатическую норму. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Москве минус 1-3, в Подмосковье ноль - минус 5", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер будет 3-8 метров в секунду."Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, к вечеру начнёт падать. По солнечной активности сегодня возможны слабые магнитные бури", - добавил он.
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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода
10:12 16.01.2022
 
Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается до минус трех градусов и без осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники коммунальной службы чистят снег в парке "Зарядье" в Москве
Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудники коммунальной службы чистят снег в парке "Зарядье" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Теплее нормы (до минус 3), низкая вероятность осадков и облачно ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"У нас сегодня временное затишье перед достаточно активной циклонической деятельностью, которая предстоит на следующей неделе. На атмосферных фронтах всё спокойно, передышка, сегодня ситуация будет определяться промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно, но может выглянуть солнце. Температурный фон на 3-4 градуса превысит свою климатическую норму. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Москве минус 1-3, в Подмосковье ноль - минус 5", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, ветер будет 3-8 метров в секунду.
"Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, к вечеру начнёт падать. По солнечной активности сегодня возможны слабые магнитные бури", - добавил он.
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