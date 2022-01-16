https://ria.ru/20220116/pogoda-1768062835.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 16.01.2022

Синоптики рассказали о погоде в Москве в воскресенье

Теплее нормы (до минус 3), низкая вероятность осадков и облачно ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T10:12

2022-01-16T10:12

2022-01-16T10:12

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Теплее нормы (до минус 3), низкая вероятность осадков и облачно ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У нас сегодня временное затишье перед достаточно активной циклонической деятельностью, которая предстоит на следующей неделе. На атмосферных фронтах всё спокойно, передышка, сегодня ситуация будет определяться промежуточным гребнем антициклона, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч неуверенно, но может выглянуть солнце. Температурный фон на 3-4 градуса превысит свою климатическую норму. Облачно с прояснениями, без существенных осадков, в Москве минус 1-3, в Подмосковье ноль - минус 5", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, ветер будет 3-8 метров в секунду."Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, к вечеру начнёт падать. По солнечной активности сегодня возможны слабые магнитные бури", - добавил он.

https://realty.ria.ru/20211228/progulka-1765635671.html

московская область (подмосковье)

москва

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московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец, погода