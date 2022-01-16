В компьютерных системах украинских госучреждений нашли вредоносное ПО
Microsoft обнаружила вредоносное ПО в компьютерных системах украинских госучреждений
Программирование
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Компания Microsoft заявила, что компьютерные системы ряда украинских правительственных учреждений были заражены вредоносным программным обеспечением (ПО), замаскированным под программы-вымогатели.
"Сегодня мы сообщаем, что обнаружили деструктивное вредоносное ПО в системах, принадлежащих ряду украинских правительственных учреждений и организаций, которые тесно работают с правительством Украины. ПО маскируется под программу-вымогатель, но в случае активации злоумышленником может вывести зараженную компьютерную систему из строя", - заявила компания в блоге.
Microsoft отметила, что пока не выявила заметного совпадения между уникальными характеристиками группы, стоящей за этими атаками, и групп, которые компания традиционно отслеживает.
В минувшую пятницу пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. На стартовой странице сайта министерства образования и науки сообщалось, что якобы все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Госспецсвязь сообщала, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.
Позднее СБ Украины и Национальная полиция страны возбудили уголовное дело по факту кибератак, идет расследование, в правоохранительных ведомствах страны заявили о якобы причастности к этому РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов.