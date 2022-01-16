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Песков объяснил свои слова о наступательном оружии на Украине
Песков объяснил свои слова о наступательном оружии на Украине - РИА Новости, 16.01.2022
Песков объяснил свои слова о наступательном оружии на Украине
Произнесенная пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым фраза об отказе гарантировать неразмещение наступательных вооружений на Украине касалась позиции США и... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T20:31
2022-01-16T20:31
украина
сша
дмитрий песков
нато
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Произнесенная пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым фраза об отказе гарантировать неразмещение наступательных вооружений на Украине касалась позиции США и НАТО, а не планов России, как ее интерпретировало одно из СМИ, следует из полного интервью Пескова телекомпании CNN."Мы не говорим о военных действиях. Это вам нужно понять: никто никому не угрожает военными действиями. Было бы просто сумасшествием так поступать. Но мы будем готовы принять контрмеры. Если вы продолжите говорить: "...Мы не собираемся принимать во внимание ваши обеспокоенности. НАТО продолжит расширяться. Сейчас Украины не будет внутри НАТО, но юридически это будет возможно. Мы не собираемся говорить, что не будем размещать никаких наступательных вооружений на территории Украины, а инфраструктура НАТО останется у ваших границ и со временем даже придвинется еще ближе". Если вы нам это скажете, то нам придется что-то делать", - сказал Песков в интервью.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на расшифровку интервью распространило информацию о том, что пресс-секретарь президента РФ якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины. Комментируя РИА Новости данный вывод СМИ, Песков порекомендовал ознакомиться с вопросом, который ему задали, и контекстом, отметив, что "это их слова".В интервью телекомпании он также заявил, что российских войск на территории Украины, включая Донбасс, нет, но они развернуты рядом с украинской границей в условиях созданной НАТО "очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы".
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украина, сша, дмитрий песков, нато, россия
20:31 16.01.2022
 
Песков объяснил свои слова о наступательном оружии на Украине

Слова Пескова о наступательном оружии на Украине отражали позицию Запада, не планы России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Произнесенная пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым фраза об отказе гарантировать неразмещение наступательных вооружений на Украине касалась позиции США и НАТО, а не планов России, как ее интерпретировало одно из СМИ, следует из полного интервью Пескова телекомпании CNN.
"Мы не говорим о военных действиях. Это вам нужно понять: никто никому не угрожает военными действиями. Было бы просто сумасшествием так поступать. Но мы будем готовы принять контрмеры. Если вы продолжите говорить: "...Мы не собираемся принимать во внимание ваши обеспокоенности. НАТО продолжит расширяться. Сейчас Украины не будет внутри НАТО, но юридически это будет возможно. Мы не собираемся говорить, что не будем размещать никаких наступательных вооружений на территории Украины, а инфраструктура НАТО останется у ваших границ и со временем даже придвинется еще ближе". Если вы нам это скажете, то нам придется что-то делать", - сказал Песков в интервью.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на расшифровку интервью распространило информацию о том, что пресс-секретарь президента РФ якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины. Комментируя РИА Новости данный вывод СМИ, Песков порекомендовал ознакомиться с вопросом, который ему задали, и контекстом, отметив, что "это их слова".
В интервью телекомпании он также заявил, что российских войск на территории Украины, включая Донбасс, нет, но они развернуты рядом с украинской границей в условиях созданной НАТО "очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
18:30
Россия считает необходимым держать войска рядом с Украиной, заявил Песков
 
УкраинаСШАДмитрий ПесковНАТОРоссия
 
 
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