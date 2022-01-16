https://ria.ru/20220116/peskov-1768122790.html

Песков объяснил свои слова о наступательном оружии на Украине

Песков объяснил свои слова о наступательном оружии на Украине - РИА Новости, 16.01.2022

Песков объяснил свои слова о наступательном оружии на Украине

Произнесенная пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым фраза об отказе гарантировать неразмещение наступательных вооружений на Украине касалась позиции США и... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T20:31

2022-01-16T20:31

2022-01-16T20:31

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дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Произнесенная пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым фраза об отказе гарантировать неразмещение наступательных вооружений на Украине касалась позиции США и НАТО, а не планов России, как ее интерпретировало одно из СМИ, следует из полного интервью Пескова телекомпании CNN."Мы не говорим о военных действиях. Это вам нужно понять: никто никому не угрожает военными действиями. Было бы просто сумасшествием так поступать. Но мы будем готовы принять контрмеры. Если вы продолжите говорить: "...Мы не собираемся принимать во внимание ваши обеспокоенности. НАТО продолжит расширяться. Сейчас Украины не будет внутри НАТО, но юридически это будет возможно. Мы не собираемся говорить, что не будем размещать никаких наступательных вооружений на территории Украины, а инфраструктура НАТО останется у ваших границ и со временем даже придвинется еще ближе". Если вы нам это скажете, то нам придется что-то делать", - сказал Песков в интервью.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на расшифровку интервью распространило информацию о том, что пресс-секретарь президента РФ якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины. Комментируя РИА Новости данный вывод СМИ, Песков порекомендовал ознакомиться с вопросом, который ему задали, и контекстом, отметив, что "это их слова".В интервью телекомпании он также заявил, что российских войск на территории Украины, включая Донбасс, нет, но они развернуты рядом с украинской границей в условиях созданной НАТО "очень напряженной ситуации, недружелюбной атмосферы".

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114977.html

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украина, сша, дмитрий песков, нато, россия