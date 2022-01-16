Песков ответил на публикации о возможности размещения вооружений на Украине
Пресс-секретарь президента Песков о возможном размещении оружия на Украине: это слова СМИ
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вывод иностранных СМИ о возможности размещения Россией наступательных вооружений на Украине, порекомендовал ознакомиться с вопросом, который ему задали, и контекстом.
"Это их слова. Смотрите контекст", - сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли это так, есть ли такие планы у России.
Песков дал интервью американскому телеканалу CNN, полная версия будет доступна позднее в воскресенье. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на расшифровку интервью распространило информацию о том, что пресс-секретарь президента РФ якобы заявил, что Россия не собирается говорить, что не будет размещать каких-либо наступательных вооружений на территории Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.