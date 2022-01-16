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Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор - РИА Новости, 16.01.2022
Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
Президенты Финляндии и Франции Саули Ниинистё и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность в этой РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T23:35
2022-01-16T23:35
в мире
финляндия
франция
дмитрий песков
евросоюз
нато
саули ниинисте
эммануэль макрон
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты Финляндии и Франции Саули Ниинистё и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность в этой связи, а также подчеркнули важность диалога с Россией, следует из заявления канцелярии финского лидера."Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с европейской безопасностью. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений четко был слышен и европейский голос", - говорится в заявлении.Отмечается, что президент Финляндии также поддержал деятельность Макрона в свете председательства Франции в Евросоюзе. Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сфере безопасности в рамках ЕС и "тесные отношения" с США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, финляндия, франция, дмитрий песков, евросоюз, нато, саули ниинисте, эммануэль макрон, россия
23:35 16.01.2022
 
Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор

Президенты Финляндии и Франции Ниинисте и Макрон провели телефонный разговор

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Финляндии Саули Ниинистё. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты Финляндии и Франции Саули Ниинистё и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность в этой связи, а также подчеркнули важность диалога с Россией, следует из заявления канцелярии финского лидера.
"Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с европейской безопасностью. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений четко был слышен и европейский голос", - говорится в заявлении.
Отмечается, что президент Финляндии также поддержал деятельность Макрона в свете председательства Франции в Евросоюзе. Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сфере безопасности в рамках ЕС и "тесные отношения" с США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
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При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреФинляндияФранцияДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОСаули НиинистеЭммануэль МакронРоссия
 
 
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