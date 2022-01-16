https://ria.ru/20220116/peregovory-1768132481.html

Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор

Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор - РИА Новости, 16.01.2022

Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор

Президенты Финляндии и Франции Саули Ниинистё и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность в этой РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T23:35

2022-01-16T23:35

2022-01-16T23:35

в мире

финляндия

франция

дмитрий песков

евросоюз

нато

саули ниинисте

эммануэль макрон

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Президенты Финляндии и Франции Саули Ниинистё и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и европейскую безопасность в этой связи, а также подчеркнули важность диалога с Россией, следует из заявления канцелярии финского лидера."Президенты обсудили текущую ситуацию на границах Украины и ситуацию с европейской безопасностью. Оба подчеркнули важность диалога с Россией. Крайне важно, чтобы в ходе обсуждений четко был слышен и европейский голос", - говорится в заявлении.Отмечается, что президент Финляндии также поддержал деятельность Макрона в свете председательства Франции в Евросоюзе. Кроме того, лидеры обсудили сотрудничество в сфере безопасности в рамках ЕС и "тесные отношения" с США.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220115/politika-1767913201.html

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в мире, финляндия, франция, дмитрий песков, евросоюз, нато, саули ниинисте, эммануэль макрон, россия