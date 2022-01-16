https://ria.ru/20220116/peregovory-1768125304.html

Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией

Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией - РИА Новости, 17.01.2022

Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией

Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах по поводу переговоров с... РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-16T21:22

2022-01-16T21:22

2022-01-17T00:06

в мире

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женева (город)

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джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах по поводу переговоров с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Россия провела три встречи с западными странами, на которых обсуждалась ситуация вокруг Украины и архитектура европейской безопасности. Контакты в Женеве, Брюсселе и Вене выявили значительные расхождения в позициях сторон и завершились без договоренностей о новых контактах."Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев <...>. Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов", — сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.По его словам, США готовы как обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы."Если Россия захочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы к этому в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами. Если Россия захочет спускаться по тропе вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже с решительным ответом", — сказал он.Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва считает критической ситуацию, сложившуюся из-за экспансии НАТО на восток, и больше не может мириться с "постепенным вторжением альянса на Украину". Россия никому не угрожает военными операциями, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса, подчеркнул он. Песков добавил, что Москва считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе. Российская сторона также выражала разочарование из-за того, НАТО отказывается гарантировать неприсоединение Украины к организации.В предложениях по гарантиям безопасности Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.

https://ria.ru/20220116/otnosheniya-1768116768.html

https://ria.ru/20220116/bayden-1768106764.html

сша

женева (город)

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в мире, сша, женева (город), нато, россия, джейк салливан