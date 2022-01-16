Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220116/peregovory-1768125304.html
Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией
Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией - РИА Новости, 17.01.2022
Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией
Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах по поводу переговоров с... РИА Новости, 17.01.2022
2022-01-16T21:22
2022-01-17T00:06
в мире
сша
женева (город)
нато
россия
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af68a045d5e12631467904ea8359fac8.jpg
ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах по поводу переговоров с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.Россия провела три встречи с западными странами, на которых обсуждалась ситуация вокруг Украины и архитектура европейской безопасности. Контакты в Женеве, Брюсселе и Вене выявили значительные расхождения в позициях сторон и завершились без договоренностей о новых контактах."Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев &lt;...&gt;. Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов", — сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.По его словам, США готовы как обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы."Если Россия захочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы к этому в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами. Если Россия захочет спускаться по тропе вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже с решительным ответом", — сказал он.Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва считает критической ситуацию, сложившуюся из-за экспансии НАТО на восток, и больше не может мириться с "постепенным вторжением альянса на Украину". Россия никому не угрожает военными операциями, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса, подчеркнул он. Песков добавил, что Москва считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе. Российская сторона также выражала разочарование из-за того, НАТО отказывается гарантировать неприсоединение Украины к организации.В предложениях по гарантиям безопасности Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
https://ria.ru/20220116/otnosheniya-1768116768.html
https://ria.ru/20220116/bayden-1768106764.html
сша
женева (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585983833_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c859191da68531eb559db3532ad1200.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, женева (город), нато, россия, джейк салливан
21:22 16.01.2022 (обновлено: 00:06 17.01.2022)
 
Салливан анонсировал новые дипломатические шаги США в переговорах с Россией

Советник президента США Салливан анонсировал новые шаги в переговорах с Россией

© AP Photo / Charles DharapakСоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AP Photo / Charles Dharapak
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Американская администрация в начале следующей недели сможет представить дополнительную информацию о дальнейших дипломатических шагах по поводу переговоров с Россией, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Россия провела три встречи с западными странами, на которых обсуждалась ситуация вокруг Украины и архитектура европейской безопасности. Контакты в Женеве, Брюсселе и Вене выявили значительные расхождения в позициях сторон и завершились без договоренностей о новых контактах.
"Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнерами, включая украинцев <...>. Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов", — сказал Салливан в интервью телеканалу CBS.
По его словам, США готовы как обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы.
"Если Россия захочет двигаться вперед по пути дипломатии, мы абсолютно готовы к этому в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами. Если Россия захочет спускаться по тропе вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже с решительным ответом", — сказал он.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 18:48
Песков заявил, что санкции США могут привести к разрыву отношений
Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва считает критической ситуацию, сложившуюся из-за экспансии НАТО на восток, и больше не может мириться с "постепенным вторжением альянса на Украину". Россия никому не угрожает военными операциями, но будет вынуждена принять контрмеры в случае дальнейшего расширения альянса, подчеркнул он. Песков добавил, что Москва считает необходимым оставить свои войска у границы с Украиной — это меры предосторожности и реакция на напряжение в регионе. Российская сторона также выражала разочарование из-за того, НАТО отказывается гарантировать неприсоединение Украины к организации.
В предложениях по гарантиям безопасности Кремль настаивает на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, ограничении на размещение ударных средств близ российской границы, вывозе из Европы американского ядерного оружия и гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 16:44
Байдена ждет "очень плохая зима" из-за России, пишет Bloomberg
 
В миреСШАЖенева (город)НАТОРоссияДжейк Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05В Харьковской области предложили разместить базу НАТО
01:04"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностях
00:46Взявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил Байден
00:43Большинство сербов выступили за изменения в конституции
00:33Эксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
00:27Миротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и Подмосковье
00:20СМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалось
00:11Гаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
00:01В России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста
23:55В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИ
23:47По делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчину
23:42НАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсек
23:35Президенты Финляндии и Франции провели телефонный разговор
23:26Сухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе
23:26Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову Градского
23:22В Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИ
23:14В Москве в ДТП со скорой пострадали два человека
23:03Назван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменции
22:59НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсек
22:58РПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"
Лента новостейМолния
В Харьковской области предложили разместить базу НАТО"Вектор" оценил живучесть "омикрона" на различных поверхностяхВзявший заложников в синагоге мог купить оружие "на улице", заявил БайденБольшинство сербов выступили за изменения в конституцииЭксперты обнаружили тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компанийМиротворцы ОДКБ вылетели из Казахстана в Ульяновскую область и ПодмосковьеСМИ: движение в Босфорском проливе нормализовалосьГаврилов обратился к генсеку ОБСЕ из-за блокировки в FacebookВ России начинается "Неделя памяти" жертв Холокоста В Багдаде пострадали два человека из-за взрывов, сообщили СМИПо делу об инциденте в московском автобусе задержали мужчинуНАТО предложила России встречу по безопасности в Европе, заявил генсекПрезиденты Финляндии и Франции провели телефонный разговорСухогруз заблокировал движение судов в Босфорском проливе Прокуратура поставила на контроль дело о нападении на вдову ГрадскогоВ Турцию доставили российские парогенераторы для АЭС "Аккую", сообщили СМИВ Москве в ДТП со скорой пострадали два человекаНазван популярный бутерброд, значительно повышающий риск развития деменцииНАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений, заявил генсекРПЦ предупредила о мошенниках, вымогающих деньги "для алма-атинских храмов"