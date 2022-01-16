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На журналистов Франс Пресс напали во время протестов в Париже
На журналистов Франс Пресс напали во время протестов в Париже - РИА Новости, 16.01.2022
На журналистов Франс Пресс напали во время протестов в Париже
Группа репортеров агентства Франс Пресс подверглась нападению в ходе освещения протестов против санитарных мер в Париже, один сотрудник службы безопасности... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T12:32
2022-01-16T12:44
в мире
париж
франция
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа репортеров агентства Франс Пресс подверглась нападению в ходе освещения протестов против санитарных мер в Париже, один сотрудник службы безопасности пострадал, передает агентство Франс Пресс.Отмечается, что два репортера освещали акцию на площади Трокадеро на западе Парижа в сопровождении двух сотрудников службы безопасности. По словам журналистов, один из участников акции, опознав сотрудников агентства, призвал по мегафону других участников к физической расправе над репортерами. После этого десятки человек направились в сторону журналистов."В субботу в Париже команда агентства Франс Пресс подверглась угрозам смерти и нападению, а один из охранявших ее сотрудников службы безопасности получил травму головы в ходе акции против вакцинных пропусков, организованной движением "Патриоты" Флориана Филиппо", - говорится в сообщении агентства.По данным агентства, группе удалось бежать от нападавших, после чего журналисты прекратили освещение акции.Ранее радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД сообщила, что около 54 тысячи человек приняли участие в акциях протеста против введения вакцинных пропусков в субботу во Франции.В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.Шестого января законопроект был принят нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции в первом чтении. На следующей неделе законопроект поступит в сенат. Предполагается, что новые правила должны вступить в силу с 15 января.
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в мире, париж, франция
12:32 16.01.2022 (обновлено: 12:44 16.01.2022)
 
На журналистов Франс Пресс напали во время протестов в Париже

На журналистов Франс Пресс напали во время протестов против санитарных мер в Париже

© AFP 2021 / Geoffroy Van der HasseltДемонстрация против ограничительных мер, связанных с пандемией Covid-19, на площади Трокадеро в Париже, 15 января 2022 года
Демонстрация против ограничительных мер, связанных с пандемией Covid-19, на площади Трокадеро в Париже, 15 января 2022 года - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© AFP 2021 / Geoffroy Van der Hasselt
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Группа репортеров агентства Франс Пресс подверглась нападению в ходе освещения протестов против санитарных мер в Париже, один сотрудник службы безопасности пострадал, передает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что два репортера освещали акцию на площади Трокадеро на западе Парижа в сопровождении двух сотрудников службы безопасности. По словам журналистов, один из участников акции, опознав сотрудников агентства, призвал по мегафону других участников к физической расправе над репортерами. После этого десятки человек направились в сторону журналистов.
"В субботу в Париже команда агентства Франс Пресс подверглась угрозам смерти и нападению, а один из охранявших ее сотрудников службы безопасности получил травму головы в ходе акции против вакцинных пропусков, организованной движением "Патриоты" Флориана Филиппо", - говорится в сообщении агентства.
По данным агентства, группе удалось бежать от нападавших, после чего журналисты прекратили освещение акции.
Ранее радиостанция France Bleu со ссылкой на данные МВД сообщила, что около 54 тысячи человек приняли участие в акциях протеста против введения вакцинных пропусков в субботу во Франции.
В конце декабря на фоне усиления эпидемии коронавируса и быстрого распространения нового штамма "омикрон" власти Франции объявили о подготовке законопроекта, предполагающего замену санитарных пропусков на вакцинные. Согласно законопроекту, вакцинный пропуск будет требоваться при посещении ресторанов, кафе, баров, культурных учреждений, а также в поездах дальнего следования. Документ будет выдаваться только при условии прохождения вакцинации от COVID-19. Отрицательный тест на коронавирус или перенесение заболевания уже не будет являться поводом для получения QR-кода, как это было в случае санитарных пропусков.
Шестого января законопроект был принят нацсобранием (нижняя палата парламента) Франции в первом чтении. На следующей неделе законопроект поступит в сенат. Предполагается, что новые правила должны вступить в силу с 15 января.
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