https://ria.ru/20220116/otnosheniya-1768116768.html
Песков заявил, что санкции США могут привести к разрыву отношений
Песков заявил, что санкции США могут привести к разрыву отношений - РИА Новости, 16.01.2022
Песков заявил, что санкции США могут привести к разрыву отношений
Предлагаемые в США новые санкции против России, включая членов руководства страны, могут привести к полному разрыву отношений со Штатами, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T18:48
2022-01-16T18:48
2022-01-16T20:54
в мире
сша
дмитрий песков
россия
москва
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ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости. Предлагаемые в США новые санкции против России, включая членов руководства страны, могут привести к полному разрыву отношений со Штатами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN."Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона", — сказал он.Представитель Кремля подчеркнул, что такой шаг со стороны США станет "большой ошибкой". Песков обратился к представителям официального Вашингтона с вопросом: могут ли те "вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему?".Сенаторы США от правящей Демократической партии ранее представили законопроект, предлагающий в случае эскалации ситуации вокруг Украины ввести санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства.МИД уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".При этом напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20220116/sanktsii-1768003978.html
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в мире, сша, дмитрий песков, россия, москва
18:48 16.01.2022 (обновлено: 20:54 16.01.2022)
Песков заявил, что санкции США могут привести к разрыву отношений
Пресс-секретарь президента Песков: санкции США могут привести к полному разрыву отношений
ВАШИНГТОН, 16 янв — РИА Новости.
Предлагаемые в США
новые санкции против России
, включая членов руководства страны, могут привести к полному разрыву отношений со Штатами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
в интервью телеканалу CNN
.
"Потенциально санкции такого рода могут привести к прекращению отношений между нашими странами, что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона", — сказал он.
Представитель Кремля подчеркнул, что такой шаг со стороны США станет "большой ошибкой". Песков обратился к представителям официального Вашингтона с вопросом: могут ли те "вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему?".
Сенаторы США от правящей Демократической партии ранее представили законопроект, предлагающий в случае эскалации ситуации вокруг Украины
ввести санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства.
МИД уже не раз опровергал сообщения о "стягивании" войск к границе с Украиной, которые Запад использует как повод для санкционных ультиматумов Москве. Дипломатическое ведомство называет разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной очередным вымыслом. Владимир Путин
также подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
При этом напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Киеву оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. По мнению главы МИД Сергея Лаврова, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.