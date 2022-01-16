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Песков заявил, что Россия и США на "совершенно разных треках"

Песков заявил, что Россия и США на "совершенно разных треках" - РИА Новости, 16.01.2022

Песков заявил, что Россия и США на "совершенно разных треках"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что в отношениях РФ с США и НАТО есть "некоторое понимание", однако РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T06:11

2022-01-16T06:11

2022-01-16T06:11

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ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что в отношениях РФ с США и НАТО есть "некоторое понимание", однако в целом стороны на "совершенно разных треках", что, по его словам, вызывает беспокойство."Между нами есть некоторое понимание", - сказал Песков, слова которого приводит агентство Блумберг."Но в целом, в принципе, теперь мы можем сказать, что мы на разных треках, на совершенно разных треках, и это нехорошо, это вызывает беспокойство", - отметил пресс-секретарь президента РФ в свете прошедших на этой неделе переговоров.Россия и США 10 января провели новый раунд диалога по стратегической стабильности в Женеве. За ним последовало заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Вслед за ним в четверг, 13 января, прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Главным фокусом этих дискуссий стали предложения по безопасности, которые российская сторона представила США и НАТО в конце прошлого года на фоне эскалации кризиса на Украине.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. По его словам, ответы должны быть письменными.

https://ria.ru/20220115/peregovory-1768029083.html

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в мире, сша, дмитрий песков, нато, совет россия-нато, россия