https://ria.ru/20220116/oruzhie-1768098102.html

Россия вытеснила США с рынка оружия

СМИ: Россия вытеснила США с мирового рынка оружия - РИА Новости, 16.01.2022

Россия вытеснила США с рынка оружия

Российский военно-промышленный комплекс опережает США по продажам военной авиации, завершая эпоху лидерства Пентагона на рынке оружия, пишет британская газета... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:44

2022-01-16T14:44

2022-01-16T19:01

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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс опережает США по продажам военной авиации, завершая эпоху лидерства Пентагона на рынке оружия, пишет британская газета Rai Al Youm.Главными причинами, по которым Соединенные Штаты остались позади России, а также Китая и Ирана в этой области, автор статьи называет неспособность американских истребителей пятого поколения удержать лидерство из-за технического несовершенства, а также прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, если не все."Последние военные исследования утверждают, что Соединенным Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса F, не говоря уже о сотнях миллиардах долларов, в то время как России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов", — отмечается в материале.Особое внимание автор статьи уделил развитию российского арсенала сверхзвуковых ракет, подчеркивая, что за ними будущее ВПК. По его словам, передовые сверхзвуковые ракеты КНР и России, особенно новейшие модели, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, произвели революцию в контроле над воздушным пространством и покончили с американской гегемонией в военной сфере.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211231/perevooruzhenie-1762969504.html

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