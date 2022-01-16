Россия вытеснила США с рынка оружия

14:44 16.01.2022 (обновлено: 19:01 16.01.2022)
СМИ: Россия вытеснила США с мирового рынка оружия
Rai Al Youm: спрос на американское вооружение падает из-за качества российского военпрома
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНовейшая зенитная ракетная система С-500 на полигоне Капустин Яр
Главными причинами, по которым Соединенные Штаты остались позади России, а также Китая и Ирана в этой области, автор статьи называет неспособность американских истребителей пятого поколения удержать лидерство из-за технического несовершенства, а также прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, если не все.
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"Последние военные исследования утверждают, что Соединенным Штатам потребуется как минимум 20 лет, чтобы разработать новое поколение истребителей класса F, не говоря уже о сотнях миллиардах долларов, в то время как России нужно лишь несколько лет на модернизацию своего ракетного арсенала и десятки миллиардов долларов", — отмечается в материале.
Особое внимание автор статьи уделил развитию российского арсенала сверхзвуковых ракет, подчеркивая, что за ними будущее ВПК. По его словам, передовые сверхзвуковые ракеты КНР и России, особенно новейшие модели, скорость которых в десять раз превышает скорость звука, произвели революцию в контроле над воздушным пространством и покончили с американской гегемонией в военной сфере.
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