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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220116/omikron-1768070054.html
У четырех человек в Свердловской области выявили омикрон-штамм
У четырех человек в Свердловской области выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 16.01.2022
У четырех человек в Свердловской области выявили омикрон-штамм
Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у четырех человек в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T12:01
2022-01-16T12:22
распространение коронавируса
свердловская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у четырех человек в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что вариант коронавируса "омикрон" из-за своей заразности может вытеснить "дельту" в России. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу указывал, что у более чем 50% заболевающих коронавирусом в столице выявляют штамм "омикрон". По данным оперштаба на воскресенье, за сутки в Москве выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусом."У четырех человек в Свердловской области выявлен омикрон. Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России", - говорится в сообщении властей Свердловской области.Власти уточняют, что все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся."В связи с появлением этой информации оперативный штаб Свердловской области еще раз призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции. В первую очередь — привиться. По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении омикрона. Также напоминаем о необходимости ношения масок, о дезинфекции и соблюдении социальной дистанции", - отмечается в сообщении.
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свердловская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:01 16.01.2022 (обновлено: 12:22 16.01.2022)
 
У четырех человек в Свердловской области выявили омикрон-штамм

В Свердловской области выявили четыре случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у четырех человек в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.
В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что вариант коронавируса "омикрон" из-за своей заразности может вытеснить "дельту" в России. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу указывал, что у более чем 50% заболевающих коронавирусом в столице выявляют штамм "омикрон". По данным оперштаба на воскресенье, за сутки в Москве выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусом.
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"У четырех человек в Свердловской области выявлен омикрон. Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России", - говорится в сообщении властей Свердловской области.
Власти уточняют, что все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся.
"В связи с появлением этой информации оперативный штаб Свердловской области еще раз призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции. В первую очередь — привиться. По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении омикрона. Также напоминаем о необходимости ношения масок, о дезинфекции и соблюдении социальной дистанции", - отмечается в сообщении.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаСвердловская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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