12:01 16.01.2022 (обновлено: 12:22 16.01.2022)
У четырех человек в Свердловской области выявили омикрон-штамм
В Свердловской области выявили четыре случая заражения омикрон-штаммом коронавируса
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у четырех человек в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.
В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что вариант коронавируса "омикрон" из-за своей заразности может вытеснить "дельту" в России. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу указывал, что у более чем 50% заболевающих коронавирусом в столице выявляют штамм "омикрон". По данным оперштаба на воскресенье, за сутки в Москве выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусом.
"У четырех человек в Свердловской области выявлен омикрон. Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России", - говорится в сообщении властей Свердловской области.
Власти уточняют, что все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся.
"В связи с появлением этой информации оперативный штаб Свердловской области еще раз призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции. В первую очередь — привиться. По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении омикрона. Также напоминаем о необходимости ношения масок, о дезинфекции и соблюдении социальной дистанции", - отмечается в сообщении.