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У четырех человек в Свердловской области выявили омикрон-штамм

У четырех человек в Свердловской области выявили омикрон-штамм - РИА Новости, 16.01.2022

У четырех человек в Свердловской области выявили омикрон-штамм

Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у четырех человек в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T12:01

2022-01-16T12:01

2022-01-16T12:22

распространение коронавируса

свердловская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв - РИА Новости. Штамм коронавируса "омикрон" выявлен у четырех человек в Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что вариант коронавируса "омикрон" из-за своей заразности может вытеснить "дельту" в России. Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу указывал, что у более чем 50% заболевающих коронавирусом в столице выявляют штамм "омикрон". По данным оперштаба на воскресенье, за сутки в Москве выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусом."У четырех человек в Свердловской области выявлен омикрон. Результаты тестов лабораторно подтверждены и верифицированы. До этого новый штамм коронавируса зафиксировали уже в четырех десятках регионов России", - говорится в сообщении властей Свердловской области.Власти уточняют, что все необходимые противоэпидемические мероприятия с заболевшими и кругом их контактов проводятся."В связи с появлением этой информации оперативный штаб Свердловской области еще раз призывает всех жителей региона принять меры по защите от инфекции. В первую очередь — привиться. По данным эпидемиологов, российские вакцины от коронавируса действенны и в отношении омикрона. Также напоминаем о необходимости ношения масок, о дезинфекции и соблюдении социальной дистанции", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220115/koronavirus-1767984367.html

свердловская область

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