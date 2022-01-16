https://ria.ru/20220116/obvinenie-1768080192.html

Киев обвинил Россию в кибератаках на украинские госсайты

Киев обвинил Россию в кибератаках на украинские госсайты - РИА Новости, 16.01.2022

Киев обвинил Россию в кибератаках на украинские госсайты

Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность РФ к недавним кибератакам на сайты госорганов страны. РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T14:30

2022-01-16T14:30

2022-01-16T14:30

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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность РФ к недавним кибератакам на сайты госорганов страны.СБ Украины и Национальная полиция страны ранее возбудили уголовное дело по факту кибератак на сайты госорганов и проводят расследование. В правоохранительных ведомствах страны заявили о якобы причастности к этому РФ."На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", - говорится в сообщении на сайте министерства.В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике, все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах, добавили там.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".

https://ria.ru/20220115/khakery-1768030319.html

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в мире, украина, москва, дмитрий песков, россия