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Киев обвинил Россию в кибератаках на украинские госсайты
Киев обвинил Россию в кибератаках на украинские госсайты - РИА Новости, 16.01.2022
Киев обвинил Россию в кибератаках на украинские госсайты
Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность РФ к недавним кибератакам на сайты госорганов страны. РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T14:30
2022-01-16T14:30
в мире
украина
москва
дмитрий песков
россия
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность РФ к недавним кибератакам на сайты госорганов страны.СБ Украины и Национальная полиция страны ранее возбудили уголовное дело по факту кибератак на сайты госорганов и проводят расследование. В правоохранительных ведомствах страны заявили о якобы причастности к этому РФ."На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", - говорится в сообщении на сайте министерства.В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике, все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах, добавили там.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".
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в мире, украина, москва, дмитрий песков, россия
14:30 16.01.2022
 
Киев обвинил Россию в кибератаках на украинские госсайты

Минцифры Украины утверждает, что за кибератаками на госсайты "стоит Россия"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 янв - РИА Новости. Министерство цифровой трансформации Украины утверждает, что все указывает на якобы причастность РФ к недавним кибератакам на сайты госорганов страны.
СБ Украины и Национальная полиция страны ранее возбудили уголовное дело по факту кибератак на сайты госорганов и проводят расследование. В правоохранительных ведомствах страны заявили о якобы причастности к этому РФ.
"На сегодняшний день можно сказать, что все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", - говорится в сообщении на сайте министерства.
В Минцифры призвали украинцев не поддаваться панике, все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах, добавили там.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN опроверг обвинения в адрес России в связи с недавними кибератаками на сайты украинских госорганов. По его словам, "Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам". Песков подчеркнул, что Москве известно о заявлениях, что якобы за кибератаками стояла Россия, однако это "очередное бездоказательное обвинение" в адрес РФ. Он добавил, что "мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде в своей стране".
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
Вчера, 21:51
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