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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села - РИА Новости, 16.01.2022
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села
Украинские силовики из гранатомета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Веденское в Донбассе, заявили журналистам в... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T17:25
2022-01-16T17:25
2022-01-16T17:25
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ДОНЕЦК, 16 янв - РИА Новости. Украинские силовики из гранатомета обстреляли подконтрольное самопровозглашенной Донецкой народной республике село Веденское в Донбассе, заявили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ДНР заявляли, что за минувшие сутки украинские силовики не открывали огонь по территории республики."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР. По данным ведомства, украинские силовики открыли огонь из гранатомета по селу Веденское.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, москва, нато, донецкая народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками донбасского села
Украинские силовики из гранатомета обстреляли село Веденское в Донбассе, заявили в ДНР