https://ria.ru/20220116/obezbolivayuschie-1768048484.html

Сколько обезболивающих таблеток можно принять без последствий

Названа максимальная безопасная доза обезболивающих - РИА Новости, 16.01.2022

Сколько обезболивающих таблеток можно принять без последствий

Прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц способствует появлению медикаментозной боли. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач и... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T04:07

2022-01-16T04:07

2022-01-16T04:07

общество

россия

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц способствует появлению медикаментозной боли. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, данный вид боли будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов. Как уточнил Мясников, в такой ситуации врачи обычно назначают пациентам препарат амитриптилин.Чаще всего, отметил медик, головная боль возникает от напряжения. Он посоветовал вместо приема таблеток обратиться к немедикаментозным методам профилактики.Медикаментозно-индуцированная головная боль (МИГБ) – разновидность хронической ежедневной головной боли. МИГБ является осложнением существовавшей ранее головной боли как правило, мигрени, возникшей в результате хронического злоупотребления препаратами для лечения приступов головной боли.Ранее Мясников заявил, что люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу.Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях.

https://ria.ru/20211228/pokhmele-1765784892.html

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общество, россия, александр мясников (врач)