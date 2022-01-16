https://ria.ru/20220116/obezbolivayuschie-1768048484.html
Сколько обезболивающих таблеток можно принять без последствий
Названа максимальная безопасная доза обезболивающих - РИА Новости, 16.01.2022
Сколько обезболивающих таблеток можно принять без последствий
Прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц способствует появлению медикаментозной боли. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач и... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T04:07
2022-01-16T04:07
2022-01-16T04:07
общество
россия
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц способствует появлению медикаментозной боли. Об этом в эфире программы "О самом главном" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, данный вид боли будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов. Как уточнил Мясников, в такой ситуации врачи обычно назначают пациентам препарат амитриптилин.Чаще всего, отметил медик, головная боль возникает от напряжения. Он посоветовал вместо приема таблеток обратиться к немедикаментозным методам профилактики.Медикаментозно-индуцированная головная боль (МИГБ) – разновидность хронической ежедневной головной боли. МИГБ является осложнением существовавшей ранее головной боли как правило, мигрени, возникшей в результате хронического злоупотребления препаратами для лечения приступов головной боли.Ранее Мясников заявил, что люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу.Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях.
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общество, россия, александр мясников (врач)
Названа максимальная безопасная доза обезболивающих
Врач Мясников: прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц вызывает осложнения
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости.
Прием более 15 обезболивающих таблеток в месяц способствует появлению медикаментозной боли. Об этом в эфире программы "О самом главном"
заявил врач и телеведущий Александр Мясников
.
По его словам, данный вид боли будет возникать у человека каждый раз при приеме этой группы препаратов. Как уточнил Мясников, в такой ситуации врачи обычно назначают пациентам препарат амитриптилин.
Чаще всего, отметил медик, головная боль возникает от напряжения. Он посоветовал вместо приема таблеток обратиться к немедикаментозным методам профилактики.
Медикаментозно-индуцированная головная боль (МИГБ) – разновидность хронической ежедневной головной боли. МИГБ является осложнением существовавшей ранее головной боли как правило, мигрени, возникшей в результате хронического злоупотребления препаратами для лечения приступов головной боли.
Ранее Мясников заявил, что люди часто совершают ошибки при приеме обезболивающих препаратов, что может привести к летальному исходу.
Медик объяснил, что люди часто принимают нестероидные противовоспалительные препараты бесконтрольно, не задумываясь об опасностях.